Genndy Tartakovsky parle de la finale explosive de Primal

Avertissement : Cet article contient des spoilers pour la finale de la saison de Primal de Genndy Tartakovsky.





La semaine dernière, les fans de Genndy Tartakovskyc’est Primitif, ont eu droit à une finale de saison inattendue. La finale a amené le serre-livre à la star préhistorique de la série, Spear, alors qu’il faisait le sacrifice ultime pour ceux qu’il aimait. Alors que la finale a amené les fans à se demander, Tartakovsky s’est assis avec Entertainment Weekly pour mettre certaines choses au clair, ainsi que pour parler de ce que tout cela pourrait signifier pour l’avenir de la série.

Pour tous ceux qui ont besoin d’un récapitulatif, le dernier « Echoes of Eternity » commence par un flashback. Spear rêve d’une époque où sa tribu a été attaquée par une meute de chats à dents de sabre. Après avoir vu son père tomber, le jeune Spear craque et riposte, ce qui lui vaut d’être couronné nouveau chef. Mira réveille Spear alors que leur bateau atteint son pays natal. Alors que Mira retrouve sa tribu, Spear se sent perdue. Le lendemain, le chef qui les a suivis arrive au village. Spear lui fait face de front, mais avec des résultats dévastateurs. Son corps est brûlé de façon irréparable. Comme dernier acte pour lui, Mira s’allonge avec la lance mourante alors que la caméra fait un panoramique sur ses peintures sur le mur. Nous avons coupé des années plus tard, les nouveau-nés de Fang sont adultes et Mira est avec eux, ainsi que la fille issue de cette nuit. Fang est également avec eux, comme l’a plaisanté Tartakovsky avec Entertainment Weekly.

« Je pense que si je tuais Fang, je serais chassé. »

Certains téléspectateurs ont exprimé en ligne que ce qui a conduit à la disparition de Spear n’était pas aussi satisfaisant. Après tout, dans la première saison, l’homme des cavernes a déjoué des dinosaures zombies, un clan de sorcières, des monstres chauve-souris vampires et même une araignée géante. Mais Tartakovsky déclare que c’est la finale de son émission précédente, Samurai Jack, qui a contribué à influencer la fin de l’histoire de Spear.

« Après Samurai Jack et la façon dont nous avons terminé la saison dernière, j’ai eu beaucoup de reproches pour ne pas avoir donné à Jack une fin heureuse. Dans mon esprit, c’est un samouraï, c’est son lot dans la vie. Nous ne pouvons pas tous être heureux. Pour cela, en y entrant, j’avais une idée de l’endroit où je voulais que ça aille. Toute la portée de la série est d’environ [Spear’s] évolution. Il est un peu comme le dernier homme des cavernes, le dernier Néandertalien. Donc son évolution, en quelque sorte, continue sa famille.Il fait face à ce méchant aux pouvoirs surnaturels. Ce n’est pas qu’une créature. C’est quelque chose qui dépasse l’homme. J’avais l’impression que s’ils les battaient, ce n’était pas bien. Alors pourquoi ne pas sortir dans un flamboiement de gloire ? Il fait tout pour protéger sa famille, comme d’habitude, mais c’est trop. Vous voulez que ce soit réaliste, même si c’est le spectacle le plus irréaliste jamais réalisé. Vous voulez que ce soit crédible du point de vue des personnages. Continuer avec sa fille semblait être la bonne chose à faire. »





Sortir comme un homme des cavernes

Primitif

Tartakovsky a déclaré plus tard que la scène de peinture rupestre dans la finale avait joué un rôle majeur dans la fermeture de Spear. Pour l’équipe, c’était une façon de montrer que Spear contemplait son existence, se demandant où était sa place dans ce monde qui se déplaçait au-delà de lui. Cela aide également à ramener le public à ce premier épisode où il a initialement perdu sa famille. Tartakovsky a également déclaré que sa propre fille, Lilah Tartakovsky, avait lancé le dernier cri de guerre de la fille de Spear et Mira. Entertainment Weekly a demandé si cela signifiait que les futurs épisodes de Primal se concentreraient sur elle, mais Tartakovsky dit qu’il a d’autres idées.

« Je vois que ça se termine. [laughs] Je ne veux pas continuer cette histoire. J’ai l’impression que cette saison, nous avons tout fait, d’une certaine manière. Je veux que ça devienne presque une émission d’anthologie, où la saison 3 s’appellerait encore Primitif, mais avec un sous-titre différent. Faible dialogue, haute émotion, survie, brutalité, narration visuelle : tout ça, mais avec des personnages différents. Il y a plus de choses que je veux faire avec Primitif, pas nécessairement Spear and Fang. Peut-être que s’il y a un tollé géant, nous continuerons l’histoire avec sa fille et Mira et les dinosaures. Il faudrait vraiment que j’y réfléchisse. »

Tartakovsky a expérimenté un peu Primal en tant qu’anthologie avec l’épisode « The Primal Theory », qui présentait une histoire complètement indépendante de Spear, Fang et Mira. Tartakovsky a confirmé que l’épisode n’est « absolument pas dans le futur » et que le thème de l’épisode est « à coup sûr lié » à Spear and Fang. Alors que la poussière retombe pour Primal, Tartakovsky travaille dur sur son prochain projet, Licorne : Guerriers éternelspuis une comédie animée classée R intitulée Fixé pour les cinémas New Line. Après cela, il dit qu’il commencera le développement de la saison trois de Primitif.

« J’ai une idée qui me passionne vraiment, une idée qui monte au sommet. Après avoir fait cinq saisons de Samurai Jack, deux saisons de Primal, toutes les guerres de clones que nous avons faites, j’ai fait tellement de batailles et action. Si je devais le refaire, que ferais-je ? Comment puis-je le rendre intéressant pour moi et le public, afin que ce ne soit pas simplement une répétition de ce que j’ai fait ? C’est pourquoi j’étais si excité à propos de Primal. Je n’ai pas fait de combat de style homme des cavernes. Il n’a aucune compétence, c’est juste de la brutalité. Chorégraphier des combats comme ça était vraiment amusant. Pousser ça dans une saison 3 de Primal, si ça y arrive, qu’est-ce qui est différent ? Que puis-je faire pour que je pas fait ? »

Les deux premières saisons de Primitif peut être visionné en entier sur HBO Max.