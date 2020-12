Margot Robbie «  a menti à plat  » à sa famille à propos de ses scènes de nu dans «  Le loup de Wall Street  »

Le rôle de Margot Robbie comme Naomi Lapaglia dans le loup de Wall Street a élevé sa carrière en 2014. Les scènes X de Robbie aux côtés de Leonardo DiCaprio en ont fait une des préférées des fans du film. Bien que certaines de ses scènes les plus audacieuses soient la raison pour laquelle le personnage de Robbie est devenu connu, l’acteur a admis qu’elle n’était pas honnête avec ses proches à propos de la nature du personnage.

Margot Robbie a utilisé des coups de tequila pour calmer ses nerfs avant de filmer sa scène de nu dans « Le loup de Wall Street »

Robbie a atterri le loup de Wall Street peu de temps après, elle a déménagé à Los Angeles. L’acteur est né en Australie et a commencé sa carrière d’actrice dans des feuilletons locaux. Quand elle est arrivée à Los Angeles, Robbie a réservé un emploi en tant que Laura Cameron dans Pan Am. Après Pan Am, Robbie a auditionné pour le loup de Wall Street en tant que deuxième épouse de l’ancien courtier Jordan Belfort. Robbie a déclaré que Naomi était très différente de qui elle était dans la vraie vie.

L’une des scènes les plus difficiles de Robbie pendant le tournage le loup de Wall Street était sa scène de sexe avec DiCaprio. Bien qu’elle ait choisi d’être complètement nue au lieu de porter une robe, Robbie a déclaré au New York Times qu’elle avait besoin d’un peu de courage liquide en cours de route. Elle a déclaré qu’un membre de l’équipe du film lui avait offert un flacon de tequila pour soulager sa tension avant de tourner la scène.

«J’ai fait trois photos de tequila, puis j’ai enlevé mes vêtements et j’ai fait la scène, et ça allait. Cela a vraiment aidé à empêcher mes mains de trembler et m’a donné un petit regain de confiance », se souvient Robbie. « Acting 101: trois coups de tequila, et tout ira bien. »

Margot Robbie a menti à sa famille à propos de ses scènes de sexe dans « Le loup de Wall Street » en disant qu’elle avait un corps double

Peu après le loup de Wall Street première, les cinéphiles ont commencé à parler du film. Robbie a rapidement commencé à apparaître dans plusieurs émissions de télévision pour promouvoir le film. En janvier 2014, Robbie était invité sur Jimmy Kimmel en direct! Au cours de leur conversation, Robbie a dit à Kimmel que sa famille n’avait pas vu le film en Australie. Elle a également admis qu’elle avait initialement menti sur le fait d’être nue dans le film.

« [The nudity] était un petit point de discorde avec la famille », a expliqué Robbie à Kimmel, par Daily Mail. «Ironiquement, j’ai menti à ma famille pendant très longtemps. J’ai dit: «Je me fiche de ce que vous entendez; il n’y a pas de nudité. Je ne fais aucune nudité. Ignorez tout ce que quelqu’un dit. Il n’y a pas de nudité. »

Avec le temps, Robbie a réalisé que sa famille la verrait lorsque le film arriverait en Australie. Quand elle a remarqué son erreur, Robbie a convaincu sa famille que l’équipe utilisait la technologie pour créer ses scènes NSFW.

« Je me suis dit: » Eh bien, le film va sortir, et ils vont voir qu’il y a de la nudité « , a déclaré Robbie. «Alors j’ai changé ça, et le mensonge a évolué vers ‘eh bien en fait il y a un corps double et ils ont CGI’ont mis ma tête sur quelqu’un d’autre.’ ‘

Margot Robbie a expliqué à sa famille sa scène de nu pour « Le loup de Wall Street »

Parce qu’aucun membre de sa famille n’est dans l’industrie du divertissement, Robbie a déclaré qu’ils ne supposaient pas qu’elle mentait à propos de ses secrets de tournage. Cependant, Robbie a décidé de dire à sa famille avant le loup de Wall Street créé.

«Finalement, je suis devenu clair, et je me suis dit:« OK, je fais de la nudité, mais tu devrais d’abord lire le livre », a déclaré Robbie.

Robbie a également déclaré qu’elle ne savait pas comment sa petite ville d’Australie allait gérer le film. Suivant Le loup de Wall Street, Robbie jouerait des personnages plus risqués comme Harley Quinn dans Suicide Squad et Oiseaux de proie.