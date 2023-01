Quelle est l’histoire vraie qui a inspiré Moi, Tonya avec Margot Robbie sur Netflix ?

in

Le film est déjà l’un des plus populaires de la plateforme et c’est ce qui s’est passé dans la vraie vie.

©Getty ImagesMargot Robbie a donné vie à Harding dans la bande « Moi, Tonya »

Netflix a ajouté le film Moi, Tonya avec Margot Robbie à son catalogue et ravivé la fureur de l’histoire originale, puisque le film est basé sur la vie de Tonya Hardingqui au sommet de sa carrière a également commencé à voir la fin en tant que patineuse après les scandales qui l’entourent autour des Jeux olympiques d’hiver de 1994.

C’était le 6 janvier 1994 quand Tonya Harding et Nancy Kerrigan ont joué dans l’un des moments les plus scandaleux du patinage artistique et du sport en généralparce que le jour où ils concourraient pour participer aux Jeux Olympiques de Lillehammer, NorvègeKerrigan a été attaquée par une personne, qui l’a frappée à la jambe.

Bien que les blessures de Nancy Kerrigan n’étaient pas graves, elles l’ont empêchée de concourir pour se qualifier et elle a fini par s’absenter pendant que Tonya se qualifiait pour les Olympiennes.

Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Alors que la blessure de Kerrigan l’a amenée à se retirer du championnat des États-Unis, ses coéquipières ont accepté de lui donner l’une des deux places pour l’équipe olympique au lieu de Michelle Kwan qui s’était qualifié et qui a été envoyé en renfort au cas où Tonya serait exclue de l’équipe.

+ Qui a attaqué Nancy Kerrigan ?

L’histoire de la vraie vie s’est terminée avec un coupable: Shane Stantqui a été embauché par Jeff Gilloolypuis le mari de Tonya, et son garde du corps, Shawn Eckardt.

Bien que son mari l’ait blâmée, Tonya a toujours dit qu’elle était innocente et en Norvège, elle a coïncidé avec Kerrigan, qui a obtenu la médaille d’argent tandis que Tonya a terminé à la 8e place.

+ Qu’est-il arrivé à Nancy Kerrigan ?

L’athlète devenu instructeur, a également joué dans des émissions de patinage sur glace, telles que Broadway on Ice et a participé à des émissions de télévision, telles que en 2017 alors qu’il participait à Danser avec les étoiles.

+ Qu’est-il arrivé à Tonya Harding ?

Bien que Tonya ait plaidé non coupable de l’attaque de Nancy, a plaidé coupable d’entrave à l’enquête en couvrant les assaillantsPour ce que a été condamné à trois ans de probation500 heures de service communautaire et une amende de 100 000 €.

Tonya a également été forcée de renoncer à son titre de championne du monde de 1994. De plus, la United States Figure Skating Association l’a banni à vie de tous leurs événements et sa carrière de patineur s’est terminée en 1994, alors qu’il avait 24 ans.

