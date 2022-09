Ils confirment si le nouveau film Karate Kid sera dans l’univers Cobra Kai

Netflix

Le créateur de Cobra Kai a abordé le prochain film Karate Kid et confirmé aux fans s’il sera lié à ce qui se passe dans la série Netflix. Regardez ce qu’il a dit !

©NetflixIls confirment si le nouveau film Karate Kid sera dans l’univers Cobra Kai.

cobra kai est devenue l’une des séries les plus populaires et les plus commentées aujourd’hui, puisqu’elle a réussi à réinventer les films de Karate Kid dans un format différent au sein du service de streaming Netflix. La grande nouveauté de la semaine dernière était que images sony développera un nouveau film dans la franchise et a suscité l’intérêt des fans dans l’univers qui a été créé sur le petit écran. Compte tenu de cela, son créateur en a parlé.

C’est en 2018 que l’émission fait ses débuts sur la plateforme YouTube Red avec dix épisodes qui captivent rapidement les téléspectateurs, elle est donc renouvelée pour une deuxième saison. Suite à ce remarquable succès, Netflix ont acquis leurs droits à la mi-2020 et le 9 septembre, ils ont sorti leur cinquième opus. L’histoire se déroule plus de 30 ans après le premier film de Karate Kid avec Guillaume Zabka (Johnny Laurent) et Ralph Macchio (Daniel LaRusso) en tant que protagonistes.

+ Le nouveau film Karate Kid fera-t-il partie de Cobra Kai ?

Parallèlement à la grande acceptation que le spectacle a, Sony Pictures a confirmé qu’il produirait un nouveau film Karate Kid, étant un retour à la franchise après le redémarrage de 2010 avec Jaden Smith et Jackie Chan. Face à cette nouveauté, les fans ont commencé à imaginer des situations dans lesquelles les personnages de cobra kai s’impliquer dans le film, mais pour clarifier la situation, le créateur a parlé Jon Hurwitz.

Au vu des nombreux doutes et interrogations de ses followers sur les réseaux sociaux, Hurwitz était chargé de confirmer que la série et le film n’avaient aucun rapport.. Sur Twitter, il a écrit : « Les garçons et moi aimerions faire un film sur Karate Kid et Cobra Kai, et j’espère un jour. Mais ce film n’est pas centré sur le casting de Cobra Kai. Je n’en sais pas grand-chose mais je leur souhaite tout le meilleur. « .

Malheureusement pour les fans, ni Johnny Lawrence ni Daniel LaRusso ne feront partie de l’intrigue principale du film récemment annoncé par Karate Kid. En attendant, des nouvelles sont attendues de Netflix et un renouvellement pour une sixième saison de Cobra Kai, car il a laissé des situations inachevées et l’histoire peut continuer, même si pour le moment ils ne l’ont pas officialisée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂