L’amour de cette fillette de 5 ans pour Eleanor Roosevelt a fait d’elle une star de TikTok

Certains enfants de maternelle rêvent de devenir le prochain partenaire de Paw Patrol ou princesse Disney. Pour Essie Hewett, 5 ans, d’Atlanta, en Géorgie, elle a plutôt l’intention de ressembler davantage à la plus ancienne première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt.

Le mois dernier, sa mère, Liz Hewett, s’est rendue sur TikTok avec une série de vidéos pour expliquer comment un événement scolaire où sa fille habillée en Roosevelt a finalement complètement remplacé le personnage d’Essie.

Le premier TikTok a accumulé près de 50 000 vues et montre Essie semblant hilarante se faire remarquer tout en arborant une expression sévère et une tenue inspirée par la défunte première dame.

L’obsession d’Essie : Eleanor Roosevelt a été la première dame des États-Unis de 1933 à 1945 sous l’administration de son mari, le président Franklin D. Roosevelt. Bettmann / Avec la permission de Liz Prillaman Hewett

« Ma fille de 5 ans était Eleanor Roosevelt pour le jour du président à l’école, et depuis qu’elle a mis ce costume, elle ne l’a pas enlevé », explique Hewett dans un clip de suivi, qui compte maintenant près de 4,3 millions vues.

Dans la vidéo, Hewett est visiblement hors d’elle alors qu’elle poursuit en énumérant les différentes demandes qu’Essie a faites au nom de sa nouvelle passion. Ses demandes incluent une fête d’anniversaire sur le thème d’Eleanor Roosevelt et une version en peluche de la première dame avec qui dormir la nuit.

Et puis, il y a le nom.

Avec un visage sérieux, la mère explique à la fin de la vidéo qu’Essie a demandé qu’elle « l’appelle désormais ‘Your Ladyship' ».

« Hier soir, je lui ai dit que si elle ne se couchait pas, j’allais mettre le costume d’Eleanor Roosevelt en pause », a déclaré la mère d’Essie, ajoutant que sa réponse était : « Même la perruque ? » Avec l’aimable autorisation de Liz Prillaman Hewett

Le President’s Day, qui était le 20 février, appartient peut-être au passé dans l’esprit de la plupart des enfants, mais l’amour d’Essie pour Roosevelt reste fort.

« Elle utilise cette certaine voix, et elle m’appelle son » cher enfant « », raconte Hewett à 45secondes.fr.com de la façon dont la personnalité de Roosevelt résonne dans toute sa maison.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’un entretien téléphonique ce qu’elle admirait le plus chez la personnalité politique autrefois appelée la « Première Dame du Monde », Essie explique sans pause, « J’ai aimé qu’elle croie aux droits de l’homme. »

Les droits de l’homme et la liberté ne sont que quelques-uns des derniers amours d’Essie. Selon sa mère, elle aime aussi PBS et chanter des chansons patriotiques américaines.

Essie aime aussi les chansons patriotiques américaines, selon sa mère. « Je ne plaisante même pas, elle a demandé si on pouvait écouter ‘God Bless America’ dans la voiture (aujourd’hui) », partage sa mère. « Nous avons donc basculé entre la version Lee Greenway et la version Céline Dion. » Avec l’aimable autorisation de Liz Prillaman Hewett

« Elle chantait ‘God Bless America’ dans sa chambre la nuit dernière, comme avec la porte fermée », ajoute-t-elle. « Personne d’autre n’était là-dedans. Elle était juste allongée dans son lit.

En fin de compte, Hewett attribue aux professeurs d’Essie le mérite d’avoir inspiré sa dernière passion. Après tout, explique-t-elle, ce sont eux qui ont pris l’intérêt d’Essie pour les droits humains et civils et ont suggéré Roosevelt pour l’événement, qui obligeait les étudiants à se déguiser en président ou en première dame. Au départ, Essie avait voulu se déguiser en Coretta Scott King, dont elle avait entendu parler pour le Mois de l’histoire des Noirs.

Essie porte un pull inspiré de son héros historique. Avec l’aimable autorisation de Liz Prillaman Hewett

« Cela montre simplement qu’ils sont importants dans sa vie et c’est à quel point les enseignants sont importants », ajoute Hewett. « Les gens disent que je suis une bonne mère pour l’avoir laissée faire ça. Mais il ne s’agit pas d’être une bonne mère. Il s’agit de savoir à quel point les enseignants sont bons et comment ils savent à quel point il est important pour les petites filles et les garçons d’en apprendre davantage sur ces personnes, et j’espère qu’ils savent que nous les apprécions beaucoup.

Quant à savoir quelle figure pourrait l’influencer ensuite, Hewett dit qu’Essie regarde vers l’avenir.

« Aujourd’hui, elle m’a dit qu’elle voulait être la première femme présidente », explique-t-elle, ajoutant qu’Essie a également jeté une autre option. « Puis elle s’est dit : ‘Ah, eh bien, peut-être que je veux être la première femme sur la lune.' »