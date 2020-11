Gemma Styles révèle les 5 choses sans lesquelles elle ne peut pas vivre | Ma vie en 20

Gemma Style – Ma vie en 20 interview. Image: Global

« Est-il possible d’aimer deux personnes en même temps? Je pense que oui … si Twilight nous apprenait quelque chose »

Le monde pourrait probablement faire avec plus de gens comme Gemma Styles.

Gemma a été quelque peu inattendue sous les projecteurs après que son frère Harry soit devenu l’une des pop stars les plus adorées du monde, mais Gemma a continué à forger son propre chemin et à construire une grande et engagée à la suite de la sienne.

Après avoir rédigé des articles à plusieurs éditeurs sur une gamme de sujets qui lui tiennent à cœur comme le féminisme, la santé mentale et la durabilité, Gemma va maintenant plus loin avec sa passion d’utiliser sa plateforme pour de bon avec son nouveau podcast intitulé Bonne influence avec Gemma Styes.

À travers 12 épisodes, Gemma parlera avec des experts qui visent à nous aider à prêter attention à quelque chose que nous devrions savoir, mais peut-être qu’ils ne le font pas, y compris la thérapie, la durabilité, le changement climatique, et sur le nouvel épisode d’aujourd’hui, Gemma est rejoint par Max La Manna pour discuter du gaspillage alimentaire.

Ce n’est pas tout. Gemma ouvre son podcast aux auditeurs pour qu’ils s’impliquent dans un segment spécial de questions-réponses dans chaque épisode. Gemma a dit qu’elle pensait qu’il était important de le faire pour que «les gens, peut-être avec un point de vue différent de moi, aient la possibilité de participer au chat également». Vous pouvez même suggérer des sujets pour les prochains épisodes. Qu’aimons-nous voir? Il.

Avant de vous retrouver coincé dans le podcast, apprenez à mieux connaître Gemma en répondant à Ma vie en 20 questions ci-dessous.

20) Décrivez 2020 en un mot.

Inattendu.

19) Quel a été votre album préféré de 2019?

Mon plus joué était Ariana Grande – merci, ensuite.

18) L’âge de 18 ans est-il sous-estimé ou surfait?

Surestimé.

17) Qui était votre coup de cœur à 17 ans?

Seth Cohen du CO

16) Qu’as-tu fait pour ton doux 16e?

Tu crois que j’ai fait une fête à la maison? Ma mère a mis des photos embarrassantes et j’ai pris les pires.

via Fox

15) Quel emploi aviez-vous quand vous aviez 15 ans?

Serveuse dans un pub. Cela ne me dérangeait pas, mais je préférais verser des boissons. Je pense que j’ai quitté cette année-là en fait, parce que nous avons déménagé.

14) De quelle émission de télévision étiez-vous obsédé à 14 ans?

charmé. Imaginez découvrir que vous avez des pouvoirs, qui ne le veut pas?

13) Comment vous souvenez-vous vous être senti à 13 ans?

Complexé.

12) Vous avez 12 heures pour tuer dans un aéroport. Qu’est ce que tu vas faire?

Faites le plein de collations, assurez-vous que j’ai une batterie et trouvez un coin tranquille pour m’accroupir. Je suis un excellent perdant de temps tant que j’ai mon téléphone.

11) Qui était votre meilleur ami quand vous aviez 11 ans?

Chloe. Nous nous sommes rencontrés quand nous avions cinq ans et elle est fondamentalement comme ma sœur. Nos mamans sont aussi les meilleures amies.



Styles Gemma. Image: Global

10) Quels conseils vous donneriez-vous à 10 ans?

Ne vous inquiétez pas trop de ce que les gens pensent.

9) Quelle était votre plus grande peur quand vous aviez 9 ans?

Araignées.

8) Quel emploi vouliez-vous quand vous aviez 8 ans?

Un enseignant. Je ne sais pas pourquoi j’ai toujours voulu! Il y a peut-être quelques mois que j’ai voulu être infirmière… puis j’ai réalisé que j’étais super délicate.

7) Lequel des sept péchés capitaux êtes-vous le plus coupable?

La paresse.

6) Vous pouvez inviter six personnes à votre dîner de rêve (mort ou vivant), qui inviteriez-vous?

David Attenborough, Meryl Streep, Andy Samberg, Alain de Botton, Ruth Bader Ginsburg et ma défunte grand-mère Mary, parce que j’étais si petite quand elle est morte, j’aimerais avoir plus de souvenirs d’elle.

5) Nommez cinq choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre.

Mon téléphone, chips, chats, chaussons et baume à lèvres.

4) Décrivez-vous en quatre mots.

Travail constant en cours.

3) Vos trois meilleures chansons de tous les temps.

Question impossible… ‘Hotel California’ – Eagles, ‘Simple Song’ – The Shins et ‘Lake Shore Drive’ – Aliotta Haynes Jeremiah.

2) Est-il possible d’aimer deux personnes en même temps?

Je pense que oui… si crépuscule nous a rien appris.

1) Quel est votre seul véritable amour?

Apprentissage.

Écoutez Good Influence avec Gemma Styles, avec un nouvel épisode tous les lundis, sur les liens ci-dessous.

Joueur mondial

Spotify

Podcasts Apple



Podcast Gemma Styles Good Influence. Image: Global

.

