David Hemblen meurt, Magneto sur X-Men: la série animée avait 79 ans

Le doubleur David Hemblen, connu des fans de longue date de Marvel comme la voix de Magneto sur X-Men: The Animated Series, est malheureusement décédé. Bien que la cause du décès ne soit pas claire, la nécrologie de l’acteur déclare qu’il est décédé plus tôt ce mois-ci le 16 novembre. Il avait 79 ans. le X-Men: la série animée Le compte Twitter, maintenu par les écrivains Julia Lewald et Eric Lewald, a également abordé le décès de Hemblen avec un message en ligne.

Cette année horrible et déchirante se poursuit … #Magnétohttps://t.co/ky2xulT3PP – XMenTAS (@xmentas) 23 novembre 2020

« Cette année horrible et déchirante se poursuit … Notre #Magneto », lit-on dans l’article.

David Hemblen est né le 16 septembre 1941 à Londres, en Angleterre. Il a grandi à Toronto, au Canada, s’intéressant très tôt au théâtre et à la scène. Pendant ses études à l’université, Hemblen est monté sur scène et a commencé à travailler régulièrement en tant qu’acteur, à partir des années 1960. Il a continué à apparaître dans plusieurs dizaines de productions théâtrales dans de grands théâtres canadiens, gagnant à un moment donné une nomination à Dora pour le meilleur acteur principal pour son rôle de Dr Astrov dans Oncle Vanya.

Hemblen porterait ses talents à l’écran dans les années 1980, apparaissant comme Lord Dread dans la série de science-fiction Captain Power et les soldats du futur et en tant que détective Dick Hargrove dans la série privée de M. T T et T. Il a ensuite décroché un rôle principal en tant que Jonathan Doors dans la série de Gene Roddenberry Terre: conflit final et a eu un rôle récurrent dans la série d’action La Femme Nikita. Au cours de sa carrière, Hemblen aurait également joué des rôles sporadiques dans des films d’action réelle comme Court-circuit 2 et Rollerball.

Les fans connaissent peut-être mieux Hemblen pour son rôle de plusieurs années en tant que voix de Magneto sur X-Men: la série animée, un rôle qu’il reprendrait pour le jeu vidéo X-Men: Mutant Academy 2. Il est également connu des fans d’horreur comme la voix du Vaultkeeper sur Contes du gardien des cryptes, une version animée de la série d’anthologies HBO Contes de la crypte. Comédien de voix particulièrement talentueux, certains des autres rôles majeurs de Hemblen dans les émissions d’animation comprennent Le livre de la jungle: les aventures de Mowgli, Wild CATS: Équipes d’action secrètes, Surfeur d’Argentet adaptations animées des films populaires Ace Ventura: Détective d’animaux et L’histoire sans fin.

La mort d’Hemblen marque le troisième animé X Men acteur de la série de voix de décéder cette année. Norm Spencer, qui a exprimé Cyclope dans le cadre de la distribution vocale de X-Men: la série animée avec Hemblen, est décédé en août à l’âge de 62 ans. Il y a quelques jours à peine, le doubleur Kirby Morrow, qui a joué Cyclope dans la série suivante X-Men: évolution, est également décédé de causes inconnues à l’âge de 47 ans.

Le survivant comprend une fille, Kate; gendre, Glyn Thomas; et petits-enfants Anna Thomas et Celyn Thomas. Nos pensées vont vers eux en cette période sombre. Avec une voix si unique qui définit le personnage de Magneto plus que tout autre acteur pour beaucoup X Men fans, il semble clair que Hemblen ne sera pas bientôt oublié. Puisse-t-il reposer en paix alors que son héritage est éternel. Vous pouvez lire la nécrologie de Hemblen à Legacy.

