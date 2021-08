Candyman remporte une victoire de 22,3 millions de dollars au box-office avec ses débuts le week-end

Nia DaCosta et Jordan Peele Bonbon a dépassé les attentes avec des débuts impressionnants au box-office de 22,3 millions de dollars. Le montant était plus que suffisant pour amener le film slasher surnaturel directement au numéro un, envoyant gars libre jusqu’au numéro deux. Peele a écrit le scénario de Bonbon tandis que DaCosta s’occupait des tâches de direction, et les deux ont été félicités pour leur travail. Peele a cherché à rendre hommage au matériel source de Clive Barker et à redéfinir le rôle des Afro-Américains dans les films d’horreur.

Bonbon a dépassé toutes les prévisions des analystes du box-office et envisage une forte sortie en salles à la fin de l’été. Globalement, le slasher a encaissé 27,5 millions de dollars. Le président de la distribution nationale en salles d’Universal, Jim Orr, a déclaré : « Nia DaCosta a conçu un thriller intense auquel le public a extrêmement bien réagi ce week-end. Bonbon a dépassé toutes les attentes de l’industrie, et avec les scores de réaction du public très positifs et des vacances de trois jours lors de notre deuxième week-end, nous nous attendons à une forte sortie théâtrale au box-office national. » Les fans d’horreur semblent adopter la nouvelle approche de Clive Le matériel source classique de Barker.

Ryan Reynolds’ gars libre est tombé au deuxième rang des salles de cinéma ce week-end après avoir rapporté 13,5 millions de dollars. Le film a rapporté plus de 180 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts dans les cinémas nord-américains il y a trois semaines. Le marketing de bouche à oreille commence lentement à attirer de plus en plus de cinéphiles dans les salles pour voir le dernier film d’action de science-fiction avec Reynolds. Pat’ Patrouille : Le Film, qui diffuse également actuellement sur Paramount+, a décroché la troisième position après avoir gagné 6,6 millions de dollars.

de Disney Croisière dans la jungle est passé du numéro trois au numéro quatre ce week-end avec 5 millions de dollars. Les critiques sur le dernier de Dwayne « The Rock » Johnson ont été mitigées, mais sa performance aux côtés de la co-star Emily Blunt, a été saluée par les critiques et les téléspectateurs. Et Junglebook 2 est déjà en préparation.

Ne respire pas 2 a pris la cinquième place après avoir rapporté 2,8 millions de dollars. La suite du thriller d’horreur a rapporté 35,2 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts en salles il y a trois semaines. celui de James Gunn La brigade suicide a rapporté 2 millions de dollars, ce qui était suffisant pour décrocher la sixième place. À l’échelle mondiale, le dernier né de DC et de Warner Bros. a rapporté 154,5 millions de dollars.

Le protégé a pris la septième place ce week-end avec 1,6 million de dollars. Le thriller d’action met en vedette Michael Keaton, Maggie Q et Samuel L. Jackson, et a reçu des critiques mitigées de la part des cinéphiles et des critiques. La maison de nuit est arrivé au huitième rang ce week-end après avoir encaissé 1,2 million de dollars. À l’échelle mondiale, le film a gagné un peu plus de 5,8 millions de dollars depuis ses débuts le week-end dernier. Enfin, Disney Veuve noire et celui de M. Night Shyamalan Vieille a pris les neuvième et dixième places avec 855 000 € et 830 000 €, respectivement. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

