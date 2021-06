David Schwimmer et Jennifer Aniston partagent leur « dernier câlin » lors de la réunion des « amis » sur une photo franche

Encore un câlin pour la route !

David Schwimmer vient de publier une photo Instagram d’un doux moment qu’il a partagé avec Jennifer Aniston lors du tournage de l’émission spéciale « Friends » le mois dernier.

Tant de nostalgie. _schwim_ / Instagram

« Après une très longue journée, dernier câlin de la nuit », a-t-il légendé la photo de lui et Aniston s’embrassant.

Il a également partagé des photos de lui et de ses co-stars en train de se réunir dans les coulisses avant la réunion, ainsi que des photos d’eux posant dans l’ensemble recréé « Friends » et faisant une lecture de table.

La spéciale réunion nostalgique, qui a été créée le 27 mai sur HBO Max, était pleine de moments réconfortants parmi les stars de la série. Il y a également eu des révélations majeures, notamment lorsque Schwimmer et Aniston ont avoué qu’ils avaient eu le béguin l’un pour l’autre lors du tournage de la série.

«J’ai eu le béguin pour Jen. À un moment donné, nous nous sommes tous les deux écrasés », a déclaré Schwimmer lors de la spéciale. «Mais c’était comme si deux navires passaient. L’un de nous a toujours été en couple et nous n’avons jamais franchi cette frontière. Nous avons respecté cela.

Aniston a déclaré qu’elle ressentait la même chose à l’époque. Cependant, ils n’ont jamais agi selon leurs sentiments.

« Je me souviens d’avoir dit une fois à David: » Ça va être vraiment décevant si la première fois que toi et moi nous nous embrassons, c’est à la télévision nationale « », a-t-elle déclaré, confirmant plus tard que la première fois que le couple s’est embrassé avait le spectacle.

« Nous avons canalisé toute notre adoration et notre amour l’un pour l’autre dans Ross et Rachel », a ajouté Aniston.

La chimie amicale entre les six stars de la série était palpable lors des retrouvailles, et il semble qu’elles partagent toujours un lien étroit et hors écran.

Lisa Kudrow a récemment rappelé un moment émouvant de la réunion lorsque Matt LeBlanc a réconforté une Courteney Cox émue.

« Eh bien, Courteney entre et fond en larmes, et j’attrape une serviette ou un mouchoir », a déclaré Kudrow à E! Nouvelles. « LeBlanc le prend parce qu’il nous raconte une histoire et ne veut pas sauter un battement et commence à tamponner ses yeux, juste en automatique. »

« C’est qui nous étions! » elle a ajouté.