Bluey fait partie de la liste officielle des 100 meilleures sitcoms de tous les temps

Le programme pour enfants épique, réconfortant et informatif de l’Australie Bleu a réalisé quelque chose d’incroyable.

Parmi les goûts de Les Simpsons, The Dick Van Dyke Show, Saturday Night Live et Le spectacle des Muppets, l’émission australienne primée et primée a atteint la cour des grands.

Le texte de présentation de Rolling Stone sur la liste convoitée indiquait: « Des histoires de famille aux lieux de rencontre des groupes de marginaux, des comédies romantiques classiques aux faux documentaires sur le lieu de travail, des comédies grinçantes aux vitrines d’anti-héros et à certaines émissions qui défient la définition, ce sont les centaines de séries qui ont fait nous rions, pensons, pleurons parfois et rions à nouveau.

« Cette liste est également entièrement composée de comédies de langue anglaise, principalement américaines, avec une poignée d’émissions britanniques et canadiennes faisant la coupe.

Crédit : Ludo Studios

« La plupart du temps, cependant, nous recherchions un groupe cohérent de personnages et de décors. Ensuite, nous avons considéré non seulement à quel point ces séries nous faisaient rire, mais aussi à quel point elles ont influencé les émissions qui ont suivi, à quel point elles reflétaient le monde qui les entourait, et, à l’occasion, à quel point ils nous faisaient ressentir des émotions au-delà de la joie.

Bleu est arrivé 96e sur la liste et a battu Schitt’s Creek, Cour de nuit, Derry Girls et La place de Franck.

Qu’il s’agisse simplement d’une liste de 100 grands spectacles ou d’un compte à rebours, le fait que le programme soit inclus est impressionnant.

Lors de la description Bleu, le magazine Rolling Stone l’a félicité pour être « avant tout une émission douce et réconfortante avec de nombreuses leçons sur le pouvoir du jeu imaginaire et les défis de grandir ». Il a également été célébré pour sa « représentation incroyablement drôle des indignités de la parentalité ».

L’un des producteurs exécutifs de l’émission, Daley Pearson, est absolument abasourdi et ravi de l’inclusion sur la liste.

Crédit : Ludo Studios

« Bluey vient de figurer sur la liste des 100 sitcoms de tous les temps de @RollingStone », a-t-il écrit sur Twitter. « Créé par Joe Brumm et tous réalisés sous un même toit à Ludo à Brisbane en Australie. Merci pour tout votre soutien à l’émission ici et à @ABCTV pour avoir été les premiers supporters de Bluey.

« Tous fabriqués planche par planche et design par design et idée par idée et main par main depuis de nombreuses années par cette belle équipe de Brisbane. »

L’année dernière, le spectacle a réussi à battre à nouveau les concurrents internationaux et à remporter un International Emmy Kids Award.

Le programme était la seule entrée australienne dans sa catégorie et a remporté le gong de la meilleure émission de télévision préscolaire.