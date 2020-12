Gal Gadot dit que travailler avec Joss Wheadon « n’était pas le meilleur »

Gal Gadot dit que son expérience avec Joss Wheadon sur le plateau de « Justice League » « n’était pas la meilleure ».

Wonder Woman 1984 La star Gal Gadot s’est enfin ouverte sur les allégations d’inconduite sur le tournage de Ligue de justice de Ray Fisher, plus tôt cette année. Fisher a accusé le réalisateur Joss Wheadon d’avoir adopté un comportement abusif dans les coulisses. Kevin Winter / «Je suis heureux que Ray sorte et dise sa vérité», a déclaré Gadot au LA Times. «Je n’étais pas là avec les gars quand ils ont tourné avec Joss Whedon – j’avais ma propre expérience avec [him], ce qui n’était pas le meilleur, mais je m’en suis occupé là-bas et quand c’est arrivé. Je l’ai apporté aux plus hauts gradés et ils s’en sont occupés. Mais je suis heureux que Ray monte et dise sa vérité. Les allégations ont ensuite été étudiées par Warner Bros., qui a minimisé leur importance: M. Fisher a raconté les désaccords qu’il avait eu avec l’équipe de création du film concernant sa représentation de Cyborg et s’est plaint que ses révisions de scénario suggérées n’avaient pas été adoptées. M. Hamada a expliqué que les différences créatives font partie intégrante du processus de production et que le scénariste / réalisateur d’un film doit finalement être en charge de ces questions. Gadot a déclaré à Variety qu’elle avait été interrogée dans le cadre de l’enquête: « Je sais qu’ils ont mené une enquête très approfondie, même simplement par le temps que j’ai passé avec eux. » Wonder Woman 1984 devrait sortir le 25 décembre.

