Un artefact perdu de la Grande Pyramide vient d’être trouvé dans une boîte à cigares en Écosse

Un artefact qui a été pris de l’Égypte Grande pyramide de Gizeh en 1872, il a disparu pendant 70 ans jusqu’à ce qu’il soit récemment découvert dans une boîte à cigares des musées de l’Université d’Aberdeen (UAM) en Écosse.

L’assistante de conservation Abeer Eladany passait en revue des objets stockés dans la collection Asie du musée à la fin de 2019 lorsqu’elle a trouvé une petite boîte qui avait l’air déplacée – en partie parce que son couvercle était décoré d’un motif de l’ancien drapeau égyptien, des représentants de l’université. dit dans un communiqué .

À l’intérieur de la boîte se trouvait un morceau de cèdre de 5 pouces de long (13 centimètres), maintenant en plusieurs morceaux. Le fragment de bois à l’aspect modeste est l’un des trois seuls objets à avoir été retiré de la chambre de la reine; on pense qu’il a été placé dans la tombe lorsque la structure a été construite il y a environ 4500 ans et pourrait faire partie d’un outil qui a été utilisé pour ériger la pyramide massive, selon le communiqué.

« Je ne pouvais pas y croire quand j’ai réalisé ce qu’il y avait à l’intérieur de cette boîte à cigares à l’aspect anodin », a déclaré Eladany.

La grande pyramide de Khéops, dédiée au pharaon égyptien qui régnait vers 2500 avant JC, se dresse dans la nécropole de Memphis, au sud du plateau de Gizeh en Égypte. C’est le plus grand d’un trio de pyramides, composé de plus de 6 millions de tonnes (5,5 millions de tonnes métriques) de calcaire, de 8800 tonnes (8000 tonnes métriques) de granit et de 550000 tonnes (500000 tonnes métriques) de mortier, selon le Musée national d’Écosse (NMS). Même après des millénaires d’altération, la pyramide mesure environ 138 mètres de haut et, au moment de sa construction, elle mesurait environ 481 pieds (146 m).

Au XIXe siècle, l’ingénieur britannique Waynman Dixon construisait un pont au Caire lorsqu’il a été contacté par Charles Piazzi Smyth, astronome royal d’Écosse, pour aider à une étude de la Grande Pyramide avec l’autorisation du Service des Antiquités égyptiennes, selon le NMS. Au cours de l’enquête de 1872, Dixon a retiré trois objets de la chambre de la reine: un morceau de cèdre, une boule et un crochet. Ensemble, ils sont devenus connus sous le nom de «reliques de Dixon», et si la balle et le crochet ont ensuite été conservés dans la collection du British Museum, le morceau de bois s’est embarqué dans un voyage différent, selon le communiqué de l’UAM.

La puce de cèdre a fini en la possession du Dr James Grant, un médecin écossais qui a pratiqué la médecine en Égypte à la fin du 19e siècle; il a aidé Dixon avec l’enquête sur la Grande Pyramide et était avec Dixon lorsqu’il a trouvé les soi-disant reliques, ont déclaré des représentants de l’UAM. Leurs dossiers ont montré que la fille de Grant a fait don d’un «morceau de cèdre de cinq pouces» au musée en 1946.

La datation au radiocarbone a révélé que les fragments de bois étaient encore plus anciens que la Grande Pyramide. (Crédit d’image: Université d’Aberdeen)

Plus vieux que prévu

Collection, elle l’a croisée avec des archives de musée pour des objets d’Egypte. Elle a rapidement réalisé qu’il s’agissait de l’artefact en bois disparu depuis longtemps.

« Une fois que j’ai examiné les chiffres de nos archives égyptiennes, j’ai immédiatement su de quoi il s’agissait et que cela avait effectivement été caché à la vue de tous dans la mauvaise collection », a déclaré Eladany dans le communiqué. « Je suis archéologue et j’ai travaillé sur des fouilles en Egypte, mais je n’aurais jamais imaginé que ce serait ici, dans le nord-est de l’Écosse, que je trouverais quelque chose d’aussi important pour le patrimoine de mon propre pays. »

Carbone la datation du bois a révélé une autre surprise: elle datait d’environ 3341 avant JC à 3094 avant JC, précédant le règne de Khéops et la construction de la Grande Pyramide d’environ 500 ans et rendant l’objet « encore plus ancien que nous l’avions imaginé », Neil Curtis, responsable des musées et collections spéciales à l’Université d’Aberdeen, a déclaré dans le communiqué.

Localiser l’objet dans les vastes collections des musées de l’université « a été comme trouver une aiguille dans une botte de foin », a déclaré l’assistant de conservation Abeer Eladany. (Crédit d’image: Université d’Aberdeen)

« Cela peut être dû au fait que la date est liée à l’âge du bois, peut-être au centre d’un arbre longévif », a déclaré Curtis. « Alternativement, cela pourrait être à cause de la rareté des arbres dans l’Égypte ancienne, ce qui signifiait que le bois était rare, précieux et recyclé ou entretenu pendant de nombreuses années. »

L’âge du fragment suggère que l’objet original en bois et ses «reliques» compagnons de la tombe ont probablement été placés à l’intérieur de la pyramide au moment de sa construction et n’y ont pas été laissés par des explorateurs d’une époque ultérieure.

« Il appartiendra désormais aux chercheurs de débattre de son utilisation et de savoir si elle a été délibérément déposée, comme cela s’est produit plus tard pendant le Nouvel Empire, lorsque les pharaons ont essayé de souligner la continuité avec le passé en faisant enterrer des antiquités avec eux », a déclaré Curtis dans le communiqué.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.