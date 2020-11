Le mari d’Olivia Colman: Qui est Ed Sinclair?

Saison 4 de La Couronne a été créée sur Netflix le 15 novembre, et il semble que tout le monde regarde la série extrêmement populaire.

L’actrice Olivia Coleman, connue pour ses rôles dans Le homard, Meurtre sur l’Orient Express, et Le favori, joue le rôle de la reine Elizabeth II sur cette saison de La Couronne.

Coleman a remporté un Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Le favori, et lors de son discours d’acceptation de 2019, elle a appelé son mari, Ed Sinclair, son «meilleur ami».

Qui est le mari d’Olivia Colman, Ed SInclair?

Voici tout ce que nous savons sur Ed Sinclair, y compris comment il est devenu le favori personnel d’Olivia Colman.

C’était un coup de foudre.

Le couple s’est rencontré en répétition pour une pièce qu’ils jouaient tous les deux à l’Université de Cambridge. Colman décrit leur rencontre comme un coup de foudre.

«Cela semble vraiment étrange, mais je suis tombé amoureux de lui à première vue. Quand il est entré dans la pièce, j’ai juste dit: «C’est lui! Remarquez, je suppose que s’il n’avait pas voulu de moi, alors j’aurais pu dire: «C’est lui! chez quelqu’un d’autre une semaine plus tard.

Mais elle n’était pas prête à le laisser partir.

« Je ne lui ai vraiment pas laissé le choix. Pour commencer, je pense qu’il était complètement embarrassé par tout cela. Il n’arrêtait pas de se demander pourquoi cette personne joyeuse et souriante n’arrêtait pas de se présenter et de rire hystériquement à tout ce qu’il disait, » elle a jailli.

« Mais le fait qu’il ne soit pas au courant et un peu perplexe était l’une des choses que j’aimais chez lui », at-elle ajouté. « J’ai bien peur d’avoir continué à me brancher. Mais il a dit récemment qu’il était vraiment content que je l’ai fait. »

Ed Sinclair et Olivia Colman sont mariés depuis près de deux décennies.

Les tourtereaux se sont mariés en 2001 et sont restés forts depuis.

Ce sont tous les deux des acteurs.

Les deux acteurs étaient tous deux en herbe lorsqu’ils se sont rencontrés. Après Cambrige, Sinclair a été accepté à l’école de théâtre Old Vic. Colman a décidé de l’accompagner pour soutenir ses rêves.

«J’ai dit: ‘Je viendrai avec vous et vous soutiendrai. Je vais temp et nettoyer. Cependant, il semblait avoir tellement de plaisir que j’ai pensé que je postulerais aussi, et étonnamment je suis entré.

Après avoir fait du théâtre, Sinclair s’est finalement éloigné de la profession de profession pour se concentrer sur l’écriture.

Il a écrit de courtes fictions, des scénarios, de la poésie et deux romans inédits. Il a obtenu un contrat de développement pour un scénario en 2017, mais il n’y a pas de mise à jour sur l’avancement de ce projet.

Qui sont les enfants d’Ed Sinclair et d’Olivia Colman?

Le couple a trois enfants ensemble, mais ils sont très privés de leurs enfants. En fait, ils n’ont jamais partagé que les noms de leurs deux enfants les plus âgés, Finn, qui a 15 ou 16 ans et Hall, qui a 13 ou 14 ans.

Leur autre fille a environ 5 ans, mais ils ne parlent pas beaucoup d’elle.

Cependant, ils ont emmené les enfants à Disneyland quelques jours avant les Oscars.

C’est tout un régal pour les enfants qui vivent en Angleterre et qui visitent rarement Hollywood!

Olivia Colman est passée de la comédie au drame.

Whole Colman est acclamée pour son travail dans des projets télévisés et cinématographiques sérieux tels que Le favori et Broadchurch, la majeure partie de sa carrière a été consacrée à la prestation de spectacles comiques.

Elle était sur la version britannique de Le bureau, un spectacle de croquis appelé Ce regard de Mitchell et Webb, et a joué un flic dans la comédie policière satirique Hot Fuzz.

Elle a même fait du travail de voix pour l’émission pour enfants Thomas et ses amis.

Mais son travail récent est beaucoup plus intense, avec son tour de reine Anne et de Carole Thatcher dans La femme de fer.

Colman a également attiré l’attention à Sundance pour le drame intense indy Eux qui suivent.

Et elle a remporté une tonne de récompenses pour son travail.

Colman a remporté des prix toute la saison pour Le préféré. Elle a remporté un prix SAG ainsi que le Golden Globe de la meilleure actrice, et elle n’a jamais oublié son mari en cours de route. Dans son discours au Golden Globe, elle a plaisanté: «Ed et les enfants, regardez! Yay! »

Colman joue actuellement le rôle de la reine Elizabeth dans La Couronne.

Après la saison 2, la série a sauté plusieurs décennies dans l’histoire, donc Colman reprend le rôle en tant que version plus ancienne de la reine.

Vraisemblablement, Ed continuera d’être son plus grand soutien et son plus grand fan alors qu’elle continue son ascension au sommet de la profession d’actrice.

Rebekah Kuschmider écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side. Elle est la créatrice du blog Stay at Home Pundit et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.