Gal Gadot a mangé des tacos pour la première fois et c’était sa réaction

Nous sommes à quelques jours de la première de ‘Wonder Woman 1984’, le nouveau film de l’univers de DC Comics réalisé par Patty Jenkins, après un 2020 qui n’était pas du tout favorable en raison de la pandémie de Coronavirus et du temps qu’il a fallu retarder sa date de sortie. Le film a déjà eu sa première virtuelle avec tous les acteurs, où ils ont également révélé la scène d’ouverture.

Le film se déroule en 1984, pendant la guerre froide, où Diana Prince affronte l’homme d’affaires Maxwell Lord et sa vieille amie Barbara Minerva / Cheetah, qui possède des forces surnaturelles. En cela, ils seront Chris Paine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah), Pedro Pascal (Seigneur Maxwell), Robin Wright (Antiope) et Connie Nielsen (Hippolyta). Et bien sûr, Gal Gadot comme «Diana Prince», qui avait une situation particulière ces jours-ci.

Le protagoniste du film Warner Bros. fait la promotion de son nouveau long métrage et a été invité au programme Le spectacle de ce soir, avec l’hôte Jimmy Fallon. Là, il s’est prêté à un jeu amusant qui consistait en essayant des aliments qu’il n’avait jamais mangés auparavant, et là il se retrouva pour la première fois devant des tacos. Découvrez leur réaction!







« Je ne peux pas croire que tu n’as jamais essayé ça: Taco Bell« , m’a dit Tomber sur en se référant à la chaîne alimentaire. « Jamais. Je n’ai jamais essayé. Je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. »a commencé par dire l’actrice de 35 ans. Quand il a essayé, il a montré qu’il avait beaucoup aimé et a déclaré: « C’est le meilleur jusqu’à présent. Savoureux, c’est salé, des textures différentes. Vraiment bon, je ne peux pas croire que je ne les ai jamais eues auparavant. ».

Il est clair que ces tacos du célèbre magasin américain ne ressemblent pas à ceux du Mexique, mais c’était une excellente approche de Gal Gadot envers la cuisine mexicaine. ‘Wonder Woman 1984’ va frapper certains cinémas et service de streaming HBO Max Jeudi 25 décembre.