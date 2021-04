Le scénariste de Godzilla vs. Kong dissipe les doutes sur l’avenir du MonsterVerse

Godzilla contre Kong C’est l’une des grandes premières de la première partie de 2021 et ses chiffres au box-office le prouvent avec 285,4 millions de dollars dans le monde. De plus, au service de HBO Max a surpassé Wonder Woman 1984 et Justice League de Zack Snyder, en démonstration claire qu’une grande partie des spectateurs attendait ce grand titre.

Récemment, le réalisateur Adam Wingard a expliqué pourquoi il n’y avait pas de scène post-crédits et a interrogé le MonsterVerse: « Cela aurait fait quelque chose, mais cela nous aurait coincés. Je pense que le MonsterVerse est à un carrefour où le public devrait voter s’il veut voir un autre de ces films plus tôt. Je pense que c’est une chose vraiment saine. Nous devons trouver ce que les gens aiment vraiment. Les gens de ce film et ensuite nous pouvons penser à faire une suite « .

le MonsterVerse a commencé en 2014 avec le premier film de Godzilla, où ils ont présenté une nouvelle version de la créature d’origine japonaise, puis ont continué en 2017 avec Kong: l’île du Crâne, avec le gorille géant, et en 2019 est venu Godzilla 2: le roi des monstres, qui a anticipé la confrontation qui pourrait sonner le glas de la franchise, bien que le scénariste Max Borestein admet qu’il pourrait y avoir plus de projets.

Dans une conversation avec Collisionneur déclaré: « J’espère qu’il y en aura plus mais je n’ai aucune idée. Si ce film n’est pas le meilleur, au moins c’est le plateau que nous espérions tous atteindre. C’est le point auquel nous voulions tous arriver depuis le début, alors j’espère avec beaucoup, vous gagnez tout ce qui va être fait avec cette franchise. L’objectif principal était de construire l’histoire de ces deux personnages et de les rapprocher, comme The Avengers, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut y avoir d’autres films qui les ramènent. ensemble « .

Dans l’une des dernières phrases, Wingard et Borestein s’accordent sur l’intérêt d’imaginer leur univers comme celui de Marvel Studio, mais ils reconnaissent que c’est quelque chose d’incomparable. Selon les informations, au box-office sera la réponse à la poursuite du MonsterVerse et tout semble indiquer qu’il y aura plus de films avec Godzilla et Kong.