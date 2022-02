Chris Evans a partagé le premier souvenir de The Grey Man, le film le plus cher de Netflix

Netflix

Cette année, Chris Evans fera la première L’homme gris, le film le plus cher de Netflix et dans lequel il partagera l’écran avec Ryan Gosling. Découvrez sa première photo pendant le tournage !

Après le succès qu’il a eu avec Marvel, Chris Evans Il est devenu l’un des acteurs préférés d’Hollywood. Bien qu’il ait une longue carrière à son actif, la vérité est que son interprétation de Captain America l’a amené à traverser les frontières, récoltant des milliers de fans à travers le monde. A tel point que chaque production à laquelle il participe finit par devenir une fureur et un projet tant attendu pour ceux qui l’ont toujours suivi.

C’est pour cette même raison que Netflix n’a pas hésité à chercher Chris Evans réaliser l’un des films les plus ambitieux de son histoire. L’homme gris est le nom de ce film dans lequel l’acteur jouera aux côtés de Ryan Gosling. L’histoire suit deux agents de la CIA qui doivent être traqués alors que l’un devient un assassin et que l’autre est forcé de le traquer. Bien que la vérité soit qu’au fur et à mesure que le film progresse, on saura vraiment qui est le méchant.

Ce film a été confirmé en juillet 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, il a été retardé plus que prévu et n’atteindra la plate-forme que cette année. La cassette, dotée d’un budget de plus de 200 millions de dollars, est devenue, outre l’une des plus attendues par les fans, l’une des plus chères de l’histoire du géant du streaming. C’est que, au-delà de la présence de personnalités comme Evans et Gosling, il a également un casting stellaire dirigé par Regé-Jean Page et Ana de Armas.

Cependant, il est à noter que malgré le casting du casting et à peine une once de l’intrigue, L’homme gris reste une incertitude pour les fans. Eh bien, comme s’il s’agissait d’un travail Marvel, les frères Russo (réalisateurs de fin de partie des vengeurs) a réussi à empêcher toute fuite. Mais, après tant d’attente, c’est hier que Netflix a publié le premier aperçu de ce qui est à venir. Et maintenant, pour continuer à inquiéter ses followers, Evans a décidé de donner un aperçu de son personnage.

« Souvenirs», a écrit Chris sur Twitter pour accompagner une photographie de lui déguisé en Lloyd Hansen, le personnage qu’il incarnera. On y voit l’acteur portant une chemise verte, qui ressemble à une partie d’un uniforme et avec son visage tout blessé. Apparemment, les coups qu’il porte ne sont que fictifs, mais sans aucun doute ils sont venus montrer à ses fidèles que son nouveau long-métrage sera bourré d’action et, en partie, blessé.

La date exacte d’arrivée de ce film dans le catalogue Netflix est encore inconnue, mais il sortira très probablement entre mars et avril. C’est au cours de ces mois que l’entreprise publie ses projets les plus forts et les plus importants. Cependant, il convient de noter que L’homme gris Ce n’est pas le seul film que les fans attendent, mais au cours de ces mêmes mois, la première de Enola Holmes 2qui a déjà été confirmé pour cette année.

