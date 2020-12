Le réalisateur de Wonder Woman 1984 explique pourquoi Superman et Diana Prince sont fondamentalement le même super-héros

Peut-être plus que tout autre moyen de narration, les bandes dessinées et les films de super-héros reposent sur une réinvention constante de leurs personnages pour garder le public engagé. Mais si beaucoup de choses peuvent changer en ce qui concerne les histoires de super-héros, certaines choses restent toujours les mêmes. Hulk sera toujours un homme ordinaire piégé dans une relation torturée avec son monstrueux alter ego. Batman sera toujours un homme essayant d’exorciser ses démons personnels à travers une guerre contre le crime. Selon Wonder Woman 1984 La cinéaste Patty Jenkins, Superman et Wonder Woman seront toujours représentatives d’un type différent et plus pur de super-héroïsme.

« Ce que je trouve intéressant [Wonder Woman] est-ce qu’elle et Superman sont les OG, vrai nord, super-héros très simples. Ce sont des gens avec des super pouvoirs [who are] ici pour sauver la situation. Tous les autres super-héros qui sont venus après avaient une inclinaison ou un angle qui les séparait. Et donc je pense que c’était quelque chose qui manquait étrangement avec tant de films de super-héros. Aucun d’entre eux n’était très simple de cette manière. J’ai adoré faire ça avec elle. «

Les vues de Jenkins pourraient surprendre les fans de DCEU qui suivent l’arc actuel des super-héros de DC Comics sur grand écran. Le Superman d’Henry Cavill est dépeint comme un homme qui lutte pour être accepté par la société et remet en question l’utilité d’aider les gens qui le craignent. Tandis que Batman contre Superman dépeint Wonder Woman comme une personne cynique qui «s’est éloignée de l’humanité» il y a cent ans.

Le propre de Jenkins Wonder Woman les films sont en opposition flagrante avec ces représentations et sont plus directement inspirés de l’original de Richard Donner Superman film avec Christopher Reeve. De son côté, l’actrice principale Gal Gadot ressent les moments les plus intimes Patty Jenkins prévoit que la princesse Diana alias Wonder Woman l’aide à mieux comprendre son personnage de super-héros.

«J’ai l’impression que d’un film à l’autre, je me rapproche de plus en plus du personnage et de comprendre son ADN. C’est agréable pour moi de jouer cette puissante et puissante déesse guerrière combattante. Mais quand je vais sur le plateau, je suis complètement oubliez toutes ces choses, et je me concentre en fait sur ses vulnérabilités, son cœur et ses imperfections. C’est là que je trouve la viande pour le personnage. «

Alors que le DCEU a longtemps été un endroit désordonné car il a du mal à se démarquer de l’ombre imminente du MCU, Wonder Woman est régulièrement resté l’un des points forts de la franchise, grâce aux efforts de Jenkins et Gadot. Pour l’actrice, sa relation avec le cinéaste a été l’une des meilleures choses qu’elle a retirées de jouer à Wonder Woman.

«Je suis très chanceux d’avoir un partenaire aussi incroyable qui a une vision si claire et distincte de Wonder Woman et de qui elle est. Et le fait que nous soyons sur la même longueur d’onde et que nous soyons complètement d’accord et que nous ayons la même intention pour le personnage et comment nous voulons faire ressentir le public. Le premier « Wonder Woman » était le film que je ressens vraiment comme mon évasion et même pour [Patty]. J’ai l’impression que nous étions les outsiders auxquels personne ne croyait. Et puis nous l’avons fait ensemble, et nous seuls savons ce que cela faisait. C’est une femme fantastique, intelligente et incroyable avec qui travailler, et je suis très fière de l’appeler mon amie. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive dans les salles et HBO Max le 25 décembre, tout en débutant en salles sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre. Cette nouvelle vient du LA Times.

Sujets: Wonder Woman 2, Wonder Woman, Superman, HBO Max, Streaming