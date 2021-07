Cursed est annulé par Netflix, la série Fantasy ne reviendra pas pour la saison 2

Netflix a choisi d’annuler Maudit après une seule saison. La série fantastique, qui était titrée par Katherine Langford (13 raisons pour lesquelles, amour, Simon) est sorti l’été dernier et promettait une nouvelle version de la légende arthurienne séculaire. Mais la nouvelle prise n’a pas généré suffisamment de buzz pour attirer une audience suffisamment large pour justifier une continuation. En conséquence, le service de streaming a discrètement mis fin à l’émission.

Selon plusieurs rapports, Maudit la saison 2 n’est pas dans les cartes. Alors que Netflix est connu pour sauver certaines émissions de l’annulation, leurs émissions ne bougent pas ailleurs. Il s’agit donc fermement d’une situation unique. Le casting a été libéré de toute obligation contractuelle et est désormais libre de poursuivre d’autres opportunités. Aucune raison précise de l’annulation n’a été fournie. Bien que cela dépende probablement du public qu’il a apporté par rapport à ce qu’il en coûte de produire.

Netflix n’est souvent pas disponible en termes d’audience pour ses émissions et films originaux. De temps en temps, la société révélera des chiffres lorsqu’un film ou une émission a bien fonctionné. Mais pour tout ce qui existe en dessous de cette ligne supérieure, c’est quelque peu mystérieux. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c’est que Cursed n’était pas nécessairement un chouchou critique. Il détient actuellement une note d’approbation critique de 67% sur Rotten Tomatoes pour aller avec une mauvaise note d’audience de 53%. Cela aurait sans aucun doute pu également être pris en compte dans la décision.

La série était basée sur le livre du même nom de Tom Wheeler et Frank Miller. Wheeler, connu pour son travail sur Chat Botté et La cape, a également été scénariste et showrunner de la série. Miller, le créateur de 300 et Ville du péché, produit exécutif avec Wheeler. Zetna Fuentes (Ray Donovan, Jessica Jones) a réalisé les deux premiers épisodes. La première et unique saison se composait de dix épisodes au total. Le casting comprenait également Devon Terrell (Barry), Gustav Skarsgard (Westworld), Daniel Sharman (Craindre le mort-vivant), Peter Mullan (Ozark), Lily Newmark (Coussin à épingles), Shalom Brune-Franklin (L’état), Sébastien Armesto (Broadchurch), Emily Coates (Flack), Catherine Walker (La saison des délinquants) et Billy Jenkins (La Couronne).

Maudit est une ré-imagination de la légende arthurienne et est racontée à travers les yeux de Nimue. L’héroïne adolescente a un don mystérieux et est destinée à devenir la puissante (et tragique) Dame du lac. Après la mort de sa mère, elle trouve un partenaire inattendu en Arthur, un jeune mercenaire en quête de Merlin et de livrer une épée ancienne. Au cours de son voyage, Nimue devient un symbole de courage et de rébellion contre les terrifiants Paladins rouges et leur roi complice Uther.

Le roi Arthur est un conte que Hollywood choisit de revisiter toutes les quelques années environ dans l’espoir de lancer une franchise. Les exemples récents incluent Roi Arthur : La Légende de l’épée et L’enfant qui serait roi. Aucun de ces films n’a réussi à attirer un large public au box-office, cependant L’enfant qui serait roi a été bien apprécié par la critique. À présent, Maudit rejoint cette liste croissante d’adaptations. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

