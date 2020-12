Funk Flex se moque des mèmes après avoir été clown pour avoir publié une liposuccion

Il subissait une opération pendant que WuTang jouait en arrière-plan.

Après avoir publié sur son désir de passer sous le couteau pour devenir mince et mince, Funk Flex est devenu un sujet tendance. Le célèbre DJ de la radio Hot 97 a récemment posté une vidéo de lui-même subissant une liposuccion, et il a partagé dans la légende qu’après avoir perdu 40 livres, il a décidé de se débarrasser de ces «zones dures» par chirurgie. « Bas de l’estomac, côtés du creux des bras et graisse du dos! Pas d’anesthésie, réveillez-vous tout le temps! » Flex a écrit. « J’ai vraiment apprécié! @Drtonyperkins merci! La maison est maintenant douloureuse et peu capable de retourner travailler demain! Votre personnel était incroyable! » Comme nous le savons tous maintenant, Internet est invaincu. Dès que Flex a téléchargé la vidéo de sa chirurgie de liposuccion en temps réel, le public a inondé les plateformes de médias sociaux de mèmes de près et de loin. Il y avait quelques hochements de tête de Megan Thee Stallion « Body-ody-ody », et beaucoup ont taquiné le DJ sur le fait d’avoir une silhouette de sablier. Funk Flex a pris les railleries dans la foulée et a même partagé quelques-unes sur son Instagram où il se moquait de lui-même. En plus des blagues à ses frais, Flex a également publié une photo de plus de trois contenants de graisse que son médecin a aspiré de son corps. Vous pouvez consulter les articles de Funk Flex et quelques mèmes ci-dessous.