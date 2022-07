Instagram veut concurrencer Google Maps avec sa dernière fonctionnalité

in

Instagram va complètement réorganiser le expérience de la carte au sein du réseau social, dans le but de faciliter aux utilisateurs découverte de nouveaux lieux à visitergrâce à des fonctions telles que des filtres ou des catégories.

La nouveauté a été annoncée par Mark Zuckerberg lui-même, PDG de Meta, à travers un Histoire posté sur son profil Instagram, où il montre le fonctionnement du interface renouvelée de cartes Instagram. Cette nouvelle interface devrait désormais être accessible à tous les utilisateurs du réseau social.

Les nouvelles cartes Instagram sont beaucoup plus utiles

Aujourd’hui, le plus courant à l’époque de découvrir un nouveau lieu est de recourir à des applications telles que Google Maps. Cependant, ces dernières années, Instagram est devenu un outil de plus en plus populaire pour trouver des endroits à visiter en suivant les recommandations des autres utilisateurs de la plateforme.

L’entreprise en est consciente et n’a pas voulu laisser passer l’occasion d’en profiter. Par conséquent, il a décidé de mettre à jour l’expérience de la carte, avec un moteur de recherche le plus puissantla possibilité de voir endroits populaires près de nous ou filtrer les sites selon que l’on recherche un restaurant, un hôtel, un lieu touristique, un jardin, etc.

Il est possible d’accéder à cette nouvelle section de cartes à travers le moteur de recherche intégré dans l’application, en appuyant sur l’icône de la carte qui apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran. Il est également possible d’accéder à cette section toucher un endroit inclus dans un message ou une histoire.

Tous les utilisateurs du réseau social devraient pouvoir commencer à utiliser cette fonctionnalité dans les prochains jours. S’il n’est pas encore disponible sur votre mobile, vous devrez peut-être mettre à jour Instagram vers la dernière version.

