Les filtres de chat sont aléatoires avec beaucoup de gens. Certaines personnes veulent profiter pleinement de ce que leur société a à offrir et voir chaque mot désobligeant à leur sujet et sur leurs mères. D’autres personnes contournent (intelligemment) toutes ces absurdités et cette toxicité et activent les filtres de chat pour les désactiver.

Comment activer les filtres de chat dans Dead by Daylight

À partir de maintenant, il n’y a pas de filtre de chat implémenté dans le jeu. Cependant, les développeurs ont récemment déclaré qu’ils placeraient bientôt un filtre de chat dans le jeu. Dans ce cas, cela dépend de laquelle de ces personnes vous devez déterminer si ce guide contient ou non de bonnes ou de mauvaises nouvelles.

Présentation des filtres de chat. Cliquez pour découvrir comment nous travaillons pour assurer votre sécurité: https://t.co/ApDnFi3req pic.twitter.com/tC14QtpxMS – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 18 février 2021

Si vous voulez que le filtre de chat soit activé, c’est une bonne nouvelle! Les développeurs de Dead by Daylight ont déclaré dans une mise à jour récente à propos de leur refonte du système:

Dans un effort pour réduire les interactions toxiques, Dead by Daylight inclura bientôt une fonction de filtre de chat. Cela filtrera et brouillera les commentaires racistes, sexistes ou ouvertement offensants qui n’ont pas leur place dans notre jeu ou notre communauté.

Les jurons sont également filtrés, car ils étaient couramment utilisés par les joueurs offensifs et toxiques.

Si vous êtes une sorte de bizarre qui pense que les filtres de chat sont un moyen de contrôle, c’est une mauvaise nouvelle. Les filtres de chat arrivent et vous ne pouvez rien faire pour empêcher les gens de filtrer les discours de haine. Cependant, pour être franc: si cela vous dérange profondément, alors vous devez trier vos priorités;).

