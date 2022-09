À bout de souffle : le film Netflix aura-t-il une suite ?

in

Le cinéma français depuis plus de 16 ans fait sensation sur la plateforme de diffusion et occupe la première place.

© À bout de souffleNetflix

Faites-vous partie des millions de personnes qui ont choisi de jouer Hors d’haleine depuis son arrivée à Netflix? Drame français réalisé par David M. Rosenthal Il fait partie du nombre de films de plateforme dans le monde et est sorti le 9 septembre. Depuis lors, il n’a cessé de gagner en pertinence tant pour ses composants photographiques que pour l’histoire elle-même, qui est même basée sur des événements réels.

Dans Netflixle synopsis officiel de Hors d’haleine détient : « Dans ce drame romantique visuellement époustouflant, une jeune femme exceptionnellement talentueuse tombe dans une histoire d’amour profonde et destructrice avec son instructeur d’apnée ». Les stars du cinéma Camille Rowe, Sofiane Zermani, Cesar Domboy, Laurent Fernandezparmi plusieurs autres et n’est qualifié que pour les personnes de plus de 16 ans.

Jusqu’au moment, Hors d’haleine Il a eu plus de 13 millions de vues dans le monde. Roxane est la protagoniste de l’histoire, qui après avoir eu des dilemmes personnels avec la carrière qu’elle étudie, décide de s’inscrire à un cours de plongée qui changera sa vie. Dans ce cours, vous rencontrerez À Mqui vous apprendra comment travailler dans cette activité qui consiste à plonger dans les profondeurs de la mer sans utiliser aucun type d’artefact.

La dernière dose de drame viendra avec l’apparition de Pascalun expert en plongée qui commence à ressentir les choses pour Roxane et décide d’essayer de la séduire. Avec lui commence une relation qui, on le sait, s’est terminée par une fin tragique inspirée de la vie réelle de Audrey Mestreune plongeuse française qui a tenté de battre un record de profondeur en 2002 mais a fini par perdre la vie.

+Il y aura une deuxième partie de Breathless

Comme nous l’avons déjà dit, le film réalisé par Rosenthal Il fait partie des plus commentés et vus sur la plateforme, ce qui aide souvent les studios à décider de continuer l’histoire. Cependant, sachant que Hors d’haleine est basé sur des événements réels et que l’issue fatale se reflétait déjà dans le film français, il semble difficile que Netflix feu vert une suite à ce long métrage. Pour le moment, cela n’a pas été annoncé.

