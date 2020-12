L’épouse de Thomas Rhett: Qui est Lauren Akins?

La superstar country Thomas Rhett et sa femme, Lauren Akins, ont accueilli le Noël champêtre CMA spécial, diffusé sur ABC le 30 novembre.

Le spécial vacances, qui est tourné à Nashville, Tennessee chaque année, a présenté des performances de Kelsea Ballerini, Little Big Town, Gabby Barrett, Dan + Shay, Florida Georgia Line, Tim McGraw, et plus encore.

Bien que tous les fans de country connaissent bien Rhett et ses chansons populaires, nous souhaitons en savoir plus sur sa femme, Lauren Akins.

Qui est la femme de Thomas Rhett, Lauren Akins?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Lauren Akins.

Thomas Rhett et Lauren Akins sont mariés depuis 8 ans.

L’heureux couple a récemment célébré son anniversaire de mariage de 8 ans le 12 octobre 2020, et Rhett a écrit un doux hommage pour son amour de longue date pour commémorer l’occasion:

« Joyeux anniversaire de 8 ans @laur_akins J’ai vraiment l’impression que nous nous sommes mariés il y a 6 mois. J’ai adoré chaque seconde de notre voyage ensemble. Peu importe à quel point cela a été parfois difficile, vous êtes un combattant et je vous remercie, ainsi que le Seigneur, le jour où vous vous réveillez et choisissez l’amour. Tu es mon rocher, mon inspiration et la femme qui rend simplement la vie meilleure. J’ai hâte de me détendre avec vous, de faire la sieste avec vous et d’écraser Netflix avec vous aujourd’hui! Je t’aime tellement mon amour! J’adore aussi votre choix de chaussures sur la photo, haha. «

Thomas et Lauren ont trois enfants ensemble.

Le couple a trois enfants ensemble, il est donc prudent de dire qu’il n’y a jamais de moment ennuyeux dans la maison des Akins!

Ils ont adopté leur fille aînée, Willa Gray, d’Ouganda en mai 2017 après l’avoir placée en famille d’accueil pendant un an dans son pays d’origine – ce qui est nécessaire avec les adoptions ougandaises.

« Quand j’ai rencontré Willa, son histoire était assez intense », a déclaré Lauren précédemment. «Tous les orphelins ont des histoires déchirantes, mais c’était comme si ce bébé était le nôtre. Je pense que le Seigneur savait ce qu’il faisait quand il ne nous a pas laissé tomber enceintes.

Akins est tombée enceinte de manière inattendue en 2016, et après l’adoption de Willa a été finalisée, le couple a pu passer du temps avec elle avant d’accueillir leur fille, Ada, en août 2017.

Lauren et Thomas ont accueilli leur troisième enfant, Lennon Love, en février de cette année.

Lauren veut cinq enfants au total.

Une grande famille est quelque chose dont Lauren a toujours rêvé.

« Lauren veut avoir cinq enfants avant d’avoir 34 ans », a déclaré Rhett. « C’est son plan. Donc, vous pouvez probablement vous attendre à trois nouveaux bébés dans les cinq prochaines années. »

Ils se sont rencontrés lorsqu’ils étaient en deuxième année.

Si jamais il y avait un couple plus apte à ajouter à leur famille, c’était certainement Rhett et Akins.

Bien que Thomas soit peut-être devenu une star de la country populaire à part entière, lui et sa bien-aimée remontent loin.

En fait, il s’avère que Thomas et Lauren se sont rencontrés lorsqu’ils étaient en deuxième année! Sérieusement, à quel point est-ce mignon?

Elle est un New York Times auteur de best-sellers.

Lauren Akins a écrit un mémoire intitulé Vivre dans l’amour: grandir ensemble à travers les changements de la vie, qui a été publié en août 2020.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.

Rebecca Jane Stokes est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York avec ses chats, Batman et Margot. C’est une généraliste expérimentée avec une passion pour le style de vie, les nouvelles geek, la culture pop et le vrai crime.