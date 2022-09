Tell Me Lies Episode 4 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Tell Me Lies Episode 4 Date de sortie a été officiellement confirmée et pour cette raison, tous les fans de cette série recherchent vraiment cet épisode à venir partout sur Internet. Les épisodes précédents qui ont été publiés jusqu’à présent ont laissé beaucoup de questions dans l’esprit des fans sur ce qui va se passer ensuite dans la série. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails possibles liés à la date de sortie de l’épisode 4 de Tell Me Lies. Ici, nous révélerons également de nombreuses autres informations telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien d’autres choses. Faisons savoir tous ces détails ci-dessous.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique américaine en streaming créée par Meaghan Oppenheimer. L’histoire de cette série est basée sur un roman du même nom qui a été écrit par Carola Lovering. Son premier épisode est sorti le 7 septembre 2022 et après la sortie de quelques épisodes seulement, cette émission a réussi à attirer l’attention de nombreuses personnes non seulement des États-Unis mais aussi de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suit Lucy Albright et Stephen DeMarco. Dans ce spectacle, vous verrez une relation tumultueuse mais enivrante se dérouler sur 8 ans. Au fur et à mesure que la série progresse, l’histoire de leur relation devient plus intense et après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette émission recherchent la date de sortie de l’épisode 4 de Tell Me Lies. Alors sans plus tarder, sachons toutes ces choses ci-dessous.

Tell Me Lies Épisode 4 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 4 de Tell Me Lies. L’épisode 4 de cette émission sortira le 14 septembre 2022. Comme vous pouvez le voir, votre attente pour cet épisode va bientôt se terminer. Après avoir regardé les trois premiers épisodes, les fans sont plus curieux de regarder cet épisode à venir. Nous vous recommanderons simplement de marquer la date indiquée.

Où regarder Tell Me Lies?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Hulu et c’est la plateforme officielle de l’émission. Vous pouvez accéder à tous les épisodes précédents que vous n’avez pas regardés jusqu’à présent car il s’agit d’une plateforme en ligne. Notez juste une chose, la disponibilité de cette série sur cette plateforme dépendra de votre région.

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de cette série.

Grace Van Patten comme Lucy Albright

Jackson White comme Stephen DeMarco

Catherine Missel comme Bree

Spencer House comme Wrigley

Sonia Mena comme Pippa

Branden Cook comme Evan

Benjamin Wadsworth comme Drew

Alicia Crowder comme Diana

Gabriella Pession

Edmond Donovan

Natale Linez

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes connus à ce jour.

La foudre

Au sang chaud

Nous ne nous touchons pas, nous nous heurtons

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Nous partagerons tous les noms des épisodes ici une fois qu’ils seront officiellement annoncés.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 4 de Tell Me Lies, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Tell Me Lies Episode 4 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

