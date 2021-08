Percy Jackson : Le créateur partage une grande nouvelle sur sa série

Un an s’est écoulé depuis que s’est formé le développement d’une série inspirée de la saga fantasy jeunesse « Percy Jackson and the Olympians », qui après les résultats irréguliers de son adaptation cinématographique, aura cette fois la participation active de son auteur, Rick Riordan, qui a anticipé sur ses réseaux sociaux qu’il veillera à ce que l’histoire soit correctement adaptée.

Via son site officiel, Riordan a annoncé vendredi 20 août avoir eu une « conversation positive » avec les dirigeants de Disney Entertainment, Disney TV, 20th Century Studios et Disney +, la plateforme sur laquelle la série sera distribuée en exclusivité. , et tout semble indiquer qu’il n’y a pas eu de revers majeurs dans sa production.

«C’était la première fois que nous étions tous dans la même pièce (enfin, la salle de Zoom) afin de pouvoir nous assurer que nous avions tous les mêmes informations et les mêmes objectifs communs. Avoir tout le monde ensemble pour aligner nos visions pour le spectacle a été extrêmement utile, et je pense que beaucoup de confusion a été résolue (parlant pour moi, de toute façon) », a noté Riordan dans sa déclaration.

Rick Riordan a fait remarquer à ses fans que la bonne nouvelle après la rencontre est que les cadres sont complètement immergés dans le projet et que beaucoup d’entre eux partagent son enthousiasme à avoir des enfants qui ont grandi en lisant la saga « Percy Jackson ».

Nous nous sentons soutenus et entendus, et je suis plus convaincu que jamais que ce programme avance comme il le doit. Tu as fait une difference. Ils le font toujours.

Rick Riordan a remercié ses fans pour la forte présence qu’ils ont présentée à travers les réseaux sociaux. Dès le moment où Fox (la société qui détenait les droits de la série) a été rachetée par Disney, des millions d’utilisateurs sur Twitter, Facebook et Tumblr ont mené des campagnes passionnées pour attirer la visibilité de Disney afin de donner à Percy Jackson l’adaptation qu’il méritait.

Le mois dernier, l’épouse de Rick Riordan, Becky, a annoncé qu’une équipe de scénaristes pour la série était déjà en cours de constitution tandis que les dirigeants de Disney avaient été satisfaits du scénario de l’épisode pilote, lançant le processus de sélection du casting de la série, qui doit avoir environ 12 ans avec une participation potentielle à cinq saisons, une pour chaque livre.