Lutsenko (Astana) gagne en course et sans pression au Mont Aigoual

BARCELONE, 3 sept. () –

Le cycliste Alexey Lutsenko (Astana) a remporté ce jeudi la sixième étape du Tour de France, disputée entre Le Teil et le Mont Aigoual sur 191 kilomètres, étant la plus forte d’une escapade qui n’a pas eu la pression d’un peloton permissif.

Lutsenko réalise sa première étape dans un Tour de France, et son premier triomphe en 2020, après avoir abattu ses sept compagnons d’évasion, parmi lesquels un combatif Jesús Herrada (Cofidis), deuxième à 55 secondes.

Le champion kazakh a pu vérifier qu’il n’y avait pas d’esprit de guerre entre les candidats d’un général inchangé, et il a fait l’ascension au rythme du contre-la-montre, dans un pouls irrégulier avec une Herrada qui s’essoufflait.

Le peloton, en particulier Mitchelton-Scott du leader Adam Yates, était plus préoccupé par la présence de Greg Van Avermaet (CCC Team) dans cette évasion. Lorsque le Belge a été laissé échapper, avec Neilson Powless (EF), il a relâché et Lutsenko a eu le feu vert, brillant et absolu, pour tenter sa première victoire dans la manche française.

Avec Van Avermaet troisième sur la ligne d’arrivée, à 2h15 du vainqueur et l’avantage maîtrisé au classement général, il n’y a pas eu une seule attaque d’un prétendant aux Champs-Elysées dans la première grande passe de ce Tour, un beau Col de la Lusette (1er, 11,7 kilomètres avec une pente moyenne de 7,3%).

Fabio Aru (UAE-Team Emirates) a attaqué et ouvert une brèche, mais celui qui était le leader des rangs dans le passé est désormais secondaire, voire tertiaire, dans l’équipe et ce mouvement pourrait être une stratégie en pensant à une attaque de Tadej Pogacar, troisième du général provisoire. 7 secondes de Yates. Mais, malgré les encouragements, il ne voulait pas attaquer. Personne ne l’a fait, il semble que le maillot jaune dérange dans cette première semaine de course.

Peut-être furieux d’avoir perdu le maillot de ce leader à la fin de la dernière étape, le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) s’est vengé de ces 20 secondes de sanction pour s’être rafraîchi dans la zone interdite (à 17 kilomètres de la ligne d’arrivée) avec une seule attaque finale. , puissant, avec lequel il n’a eu qu’une seconde au reste des favoris.

Le «mousquetaire» a été vu, mais avait peu de prix. La montée finale a été facile, sans rampes dures. Des attaques étaient attendues, s’il y en avait, sur la Lusette; il n’en était pas ainsi. La tentative d’Aru, qui a finalement perdu du temps par rapport aux meilleurs, n’a pas été répondue, ni par des tirs amis ni par des ennemis. Ils ont grimpé en «grupeto», un rythme établi par Team Ineos, et la preuve en est le grand nombre de cyclistes qui sont arrivés parmi les meilleurs.

Après une journée sans changements, sans attaques ni stratégies, mais avec une pause qui a eu un prix après une dernière étape dans laquelle pour la première fois depuis des années il n’y avait même pas de pause, ce vendredi le Tour de France présente une septième étape avec une finition plate , entre Millau et Lavaur sur 168 kilomètres, avec la possibilité d’une autre escapade ou d’une arrivée au sprint malgré trois petites hauteurs de montagne.

– CLASSIFICATION DE LA CINQUIÈME ÉTAPE.

1. Alexey Lutsenko (KAZ / Astana Pro Team) 4:32:34.

2. JESÚS HERRADA (ESP / Cofidis) à 55 ans.

3. Greg Van Avermaet (équipe BEL / CCC) 14h15.

4. Neilson Powless (USA / EF Pro Cycling) 2:17.

5. Julian Alaphilippe (FRA / Deceuninck-Quick Step) 2:52.

– CLASSIFICATION DU GÉNÉRAL.

1. Adam Yates (GBR / Mitchelton-Scott) 27:03:57.

2. Primoz Roglic (SVN / Team Jumbo-Visma) a 3.

3. Tadej Pogacar (SVN / UAE Team Emirates) 7.

4. Guillaume Martin (FRA / Cofidis) 9.

5. Egan Bernal (COL / Ineos) 13.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂