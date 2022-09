Telegram pour Android est mis à jour en grand : meilleures animations, nouvelle icône et plus de nouvelles

Mettez à jour Telegram vers la dernière version dès que possible pour profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités

Télégramme a commencé la mise à jour version 9.0introduisant une bonne poignée de nouveautés intéressantes qui sont déjà disponibles pour les utilisateurs de l’application de messagerie, iOS et Android.

La nouvelle version comprend à la fois nouvelles spécifiques pour les utilisateurs ayant un abonnement actif à Telegram Premiumcomme d’autres destinés aux utilisateurs de la version gratuite de l’application.

Des réactions infinies arrivent sur Telegram… uniquement pour les utilisateurs Premium

Telegram a annoncé l’arrivée de la version 9.0 comme une mise à jour majeure de l’application, qui introduit, entre autres, la possibilité de réagir avec n’importe quel emoji disponible dans l’application. Cependant, cette fonctionnalité sera disponible uniquement pour les abonnés Telegram Premium.

Pour tous les autres utilisateurs, ils ont été activés quelques nouveaux émojis qui jusqu’à présent n’étaient disponibles que pour les utilisateurs payants. En ce sens, le le panneau de réaction a été repenséil est donc désormais extensible afin que vous puissiez trouver plus facilement l’emoji le plus approprié.

Un autre changement exclusivement destiné aux utilisateurs de Telegram Premium consiste en la possibilité de ajouter un statut avec un emoji animé à votre profil. Cela apparaîtra à côté du nom d’utilisateur et remplacera le insigne premium qui apparaissait précédemment.

La Processus de connexion au télégramme a également été amélioré afin que les utilisateurs puissent désormais recevoir des codes de vérification pour se connecter directement au boîte de réceptionet même Connectez-vous avec Google ou Apple. La version iOS a également été mise à jour avec nouvelles animations qui apparaîtra tout au long du flux de connexion.

profitant de ça Telegram génère un lien personnalisé en utilisant chaque nom d’utilisateur disponible sur le réseau social, l’application propose désormais un nouveau format de lien unique du type nom d’utilisateur.t.me. Ainsi, il est plus simple d’accéder directement à un profil public, un groupe ou une chaîne.

La version Android de Telegram a également été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment la possibilité de prioriser les téléchargements. Grâce à cette fonction, à travers la section de téléchargement de l’application, nous pouvons faire glisser vers le haut le dossier que nous considérons comme le plus important à télécharger avant le reste.

En ce sens, en plus, Telegram a animations améliorées lors de l’ouverture et de la fermeture de fichiers multimédias dans les chats sur Android, et a ajouté la prise en charge de la icône sur le thème android 13de sorte que l’icône de l’application change automatiquement en fonction de la couleur du thème du système et de l’activation ou non du thème sombre.

Telegram 9.0 peut maintenant être téléchargé sur Google Play. La mise à jour est disponible gratuitement pour les utilisateurs d’Android et d’iOS, et devrait progressivement toucher tout le monde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂