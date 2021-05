Quand est-ce que The Conjuring 3 sort? Voici où regarder en ligne

The Conjuring: The Devil Made Me Do It sortira aux États-Unis le 4 juin en salles et sur HBO Max. Voici comment le regarder en ligne.

Prêt pour une autre série de manigances terrifiantes avec Patrick Wilson et Vera Farmiga dans le rôle d’Ed et Lorraine Warren? Bien sûr, vous êtes!

La conjuration 3 – ou si vous souhaitez utiliser le titre complet, La conjuration: le diable m’a fait le faire – est enfin sur le point d’être libéré, après huit mois de retard. Le troisième volet de la Prestidigitation La franchise d’horreur (et huit au total dans l’univers) devrait se concentrer sur une autre expérience de la vie réelle qui a choqué Ed et Lorraine Warren.

Le diable me l’a fait faire « commence par un combat pour l’âme d’un jeune garçon, puis les emmène au-delà de tout ce qu’ils avaient jamais vu auparavant, pour marquer la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un suspect de meurtre revendiquerait la possession démoniaque comme défense. »

Le film est déjà sorti dans les cinémas au Royaume-Uni, mais aux États-Unis, les choses seront un peu différentes car il est prévu pour la première sur HBO Max et dans les cinémas simultanément. Il ne sera également disponible sur HBO Max que pendant une durée limitée.

Voici comment regarder La conjuration 3 en ligne

Ce que fait le temps La conjuration 3 sortir sur HBO Max?

Pour les téléspectateurs américains, La conjuration: le diable m’a fait le faire sortira sur HBO Max le Vendredi 4 juin. Il sortira également dans les salles à la même date.

Comme la plupart des versions majeures de HBO Max, La conjuration 3 devrait devenir disponible pour regarder à 12 h 00, heure du Pacifique et 3 h 00, heure de l’Est.

Pour regarder le film sur HBO Max, vous devrez être abonné au service. Le prix actuel de HBO Max est de 14,99 € par mois. Il n’offre actuellement pas d’essai gratuit de 7 jours.

Et si vous choisissez de regarder le film dans le confort de votre foyer, vous devrez agir vite … La conjuration 3 sera présenté en première sur HBO Max le 4 juin, mais il sera supprimé après un mois.

Tout cela est dû à Warner Bros.et à leurs plans pour tous les films de leur ardoise 2021. Une fois la période de streaming d’un mois terminée, il continuera à jouer dans les cinémas et ne reviendra pas en streaming avant la période normale de sortie des médias à domicile.

Volonté La conjuration 3 être sur Netflix?

Étant donné que d’autres films de l’univers Conjuring sont actuellement disponibles sur Netflix, beaucoup de gens se demanderont sans aucun doute s’il sera disponible en streaming sur Netflix.

Malheureusement, La conjuration 3 ne sera disponible que pour diffuser exclusivement sur HBO Max. HBO Max n’est également disponible qu’aux États-Unis pour le moment, ce qui signifie … que vous devrez soit attendre, soit vous rendre dans votre cinéma local si vous pouvez le faire en toute sécurité.

