Nintendo lance une nouvelle console Switch avec un écran Samsung OLED plus grand: rapport

04 mars 2021 17:26:35 IST

Samsung va donner son écran à diode électroluminescente organique (OLED) de 7 pouces à Nintendo pour une nouvelle console de jeu Switch. UNE Bloomberg Le rapport indique que Samsung Display Co. devrait commencer la production de masse de panneaux OLED pour un prochain appareil Nintendo Switch, qui sera un modèle de rafraîchissement avec un écran plus grand que l’écran actuel de Switch (6,2 pouces avec une résolution 16: 9 et 720p) . Le nouveau modèle arrivera sur le marché plus tard cette année.

Le rapport cite des individus anonymes familiers avec le plan selon lequel Samsung commencera la production dès juin et que les écrans devraient être expédiés aux assembleurs en juillet. Bien que les représentants de Samsung Display et de Nintendo aient refusé de commenter officiellement, le rapport affirmait que la commande mensuelle initiale avait été fixée à un peu moins d’un million d’unités.

Hormis la nouvelle de la collaboration entre Samsung et Nintendo pour les écrans, aucun autre signe d’une nouvelle console Switch sur le marché n’a été publié. Même le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a nié tout projet d’annoncer une nouvelle console en février.

Bien qu’il soit rapporté que la console offrira une qualité HD ou 720p et non 1080p, c’est peut-être parce que Nintendo souhaite minimiser l’échauffement de l’appareil portatif en raison d’une résolution plus élevée, comme le souligne GSMArena. Le rapport mentionne également que la résolution d’affichage pourrait être indicative de l’expérience de diverses variantes de console vues lorsqu’elle est connectée à un téléviseur ou non. Il est à noter que lorsqu’un Switch est connecté à un téléviseur externe, il est capable de passer à une résolution de 1080p à l’heure actuelle et cette tendance est susceptible de se poursuivre avec la sortie du nouveau Switch.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂