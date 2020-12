« Vikings »: le créateur explique pourquoi cela se terminera dans la saison 6

Après ses débuts en 2013 sous le signe de L’histoire, réussissant à accumuler une légion fidèle de fans au fur et à mesure de sa progression, cette 2021 marquera l’année au cours de laquelle la série « Vikings»S’achève, avec la deuxième partie de la sixième saison arrivant exclusivement au catalogue de Amazon prime vidéo à un moment donné encore indéfini cette année-là.

À ce stade, il y aura de nombreux adeptes de la série qui ne veulent toujours pas qu’elle se termine, mais selon Michael Hirst, son créateur, les derniers épisodes présenteront un récit totalement satisfaisant pour tous.

Lors d’une conversation avec GameSpot, Hirst a révélé qu’il voyait dans la saison six l’occasion idéale pour y mettre fin. Ce n’est pas seulement d’un point de vue créatif, puisque pour lui la série aurait atteint sa conclusion naturelle.

«J’ai également senti que j’avais dit tout ce que j’avais à dire sur les Vikings. J’étais fasciné par leur culture et leurs croyances, et je voulais donner une tournure à tous ces préjugés et clichés à leur sujet. Et puis je suis tombé amoureux de ces personnages principaux ». Il dit que pendant sept ans, il pourrait passer tard dans la nuit à écrire à leur sujet, alors il a estimé que la saga devait se terminer.

Hirst prétend qu’il devrait donner à toutes les histoires narratives une conclusion satisfaisante sans tricher en cours de route. « Et j’ai senti que je pouvais trouver ces fins qui me semblaient justifiées et que le public ressentirait, espérons-le, la même chose parce que j’aime tellement ces personnages et que c’était très important pour moi. »

Aussi idyllique que cela puisse paraître, il prévient que la série n’est pas sans d’abord laisser quelques cœurs brisés parmi les fans, puisque sa conclusion comporte quelques adieux. «Cette saison entière, en particulier les dix derniers épisodes, a été profondément émouvante pour moi et j’ai perdu beaucoup de sommeil. Mais en même temps, il y avait un élément de soulagement pour arriver au bout », conclut-il.