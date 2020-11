Fortnite devient galactique avec un skin sur le thème de l’espace pour le lancement d’un nouveau service d’abonnement

Le populaire jeu de bataille royale Fortnite a choisi un thème spatial pour lancer son nouveau service d’abonnement.

Le service, appelé Fortnite Crew, décolle mercredi (2 décembre) et comprend le skin Galaxia, qui est un croisé masqué et étoilé prêt à se battre avec une pioche Cosmic Llamacorn et Fractured World Back Bling.

L’abonnement coûte 11,99 € par mois et apporte aux membres un «équipage» mensuel, comprenant une tenue exclusive, 1000 V-Bucks (ou environ 7,99 €) pour acheter d’autres articles et accéder à la saison actuelle de contenu, a déclaré le créateur de Fortnite Epic Games dans une déclaration.

Le skin Galaxia fait suite à une multitude de nouveaux contenus liés à l’espace que Fortnite a offerts aux joueurs au cours des dernières saisons. (Les joueurs de longue date devraient noter: il s’agit d’un skin distinct des tenues Galaxy et Galaxy Scout précédemment lancées.)

La saison actuelle de Fortnite – Chapitre 2, Saison 4 – est sur le thème de Marvel, mais il y a des éléments spatiaux. Des fissures dans l’espace-temps ont surgi autour de la carte, et le skin spatial occasionnel (y compris un nouveau navire « Star Wars ») est apparu de temps en temps dans la boutique Fortnite. La saison se terminera avec le Devourer of Worlds, Galactus, qui arrivera dans l’événement final de Nexus War mardi (1er décembre) à 16 h HNE (21 h 00 GMT), donc des choses plus cosmiques pourraient bientôt arriver. (Galactus a traversé l’espace vers l’île Fortnite toute la saison.)

L’été dernier, le précédent chapitre 2, saison 3, était également rempli de contenu spatial. Les joueurs se sont retrouvés à la poursuite de l’histoire (et du vaisseau spatial) d’un mystérieux astronaute ancien, Deo, qui a été mis en vente dans la boutique Fortnite. Le Battle Pass de la saison comprenait Siona, l’homologue astronaute de Deo, ainsi que de nombreux autres éléments de contenu sur le thème de l’espace. La boutique était également active avec différentes offres spatiales, et tous les joueurs actifs cette saison-là ont reçu gratuitement la pioche Shooting Starstaff.

Fortnite a également fait l’actualité cette année concernant les différends en cours entre Apple et Google concernant les paiements directs pour les applications mobiles. Plus tôt ce mois-ci, alors qu’Apple faisait face à un nouveau procès Fortnite, le géant de la technologie a annoncé que les petits développeurs ne paieraient qu’une commission de 15% au lieu des 30% actuels, à compter du 1er janvier 2021.

