La maison de luxe de huit lits est remplie de récompenses, de plaques et de marchandises 5 Seconds of Summer.

L’armée 5SOS se rassemble! Michael Clifford, guitariste de 5 Seconds of Summer, est chez Airbnb-ing à Los Angeles et vous pouvez y rester.

Les utilisateurs d’Airbnb savent déjà que l’application de location de vacances héberge une variété d’endroits emblématiques où les gens peuvent séjourner. Les fans de Twilight, par exemple, peuvent louer la maison réelle de Bella Swan dans le film (avec des découpes en carton de Bella et Edward). De plus, si vous voulez voir de plus près où Joe Jonas et Sophie Turner se sont mariés, ce château est également sur Airbnb.

Maintenant, Michael Clifford et sa fiancée Crystal Leigh s’impliquent dans le jeu Airbnb. Vous pouvez louer leur propriété à Los Angeles.



Vous pouvez maintenant louer la maison de Michael Clifford, star 5SOS, sur Airbnb. Image: Brad Barket / pour iHeartMedia, @celinelinarte via TikTok

Plus tôt cette année, Michael et Crystal ont acheté un complexe de 2 millions de dollars avec 8 chambres, 10 salles de bains, une piscine, un jacuzzi, un studio, une salle de sport, un foyer, un barbecue et une salle de cinéma. Et maintenant, les fans de 5SOS ont remarqué qu’il était disponible à la location sur Airbnb. Non seulement cela, mais un fan y est resté et a filmé à l’intérieur pour montrer aux gens exactement à quoi ressemble la maison.

S’adressant à TikTok, @celinelinarte a posté une visite vidéo de la maison. Dans le message TikTok, elle a révélé qu’elle n’avait aucune idée que c’était la maison de Michael avant d’y rester. Elle a également montré aux gens les cadeaux de bienvenue que Michael et Crystal ont laissés, notamment des équipements de luxe et des appareils photo polaroid InstaxMini.

Peut-être mieux que tout, Céline a montré le studio de la maison, qui comprend une salle remplie de plaques et de récompenses 5SOS, y compris leurs véritables Nickelodeon Awards et MTV VMA.

Vous avez également un contact direct avec Crystal et Michael si vous y restez. La description de l’hôte de Crystal se lit comme suit: « Salut, je suis Crystal! Mon mari et moi voyageons beaucoup et nous adorons AIRBNB – à la fois pour louer nos propres maisons lorsque nous sommes en dehors de la ville et pour rester dans des maisons uniques en voyage 🙂 parce que nous ‘ J’ai été des deux côtés de l’équation, nous comprenons vraiment ce qui est nécessaire en termes d’hospitalité, de confort et de respect. «

Il continue: « Nous sommes toujours à portée de main et disponibles pour toute question ou préoccupation. Nous avons également un gestionnaire immobilier qui peut venir vous aider avec tout ce dont vous pourriez avoir besoin en personne! Il est également heureux de venir chercher un coffre-fort, L’enregistrement en personne à distance sociale si vous préférez. Ceci est parfois utile pour connaître rapidement la maison et poser des questions, mais nous proposons également l’enregistrement sans contact. «

Rester dans l’enceinte n’est cependant pas bon marché. Il loue 3774 € la nuit. Cependant, jusqu’à 16 personnes peuvent rester à la fois, ce qui équivaut à 235 € par nuit et par personne. Il est temps de faire équipe avec d’autres fans et de commencer à économiser.

Consultez la page Airbnb du complexe ici.

