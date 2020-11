YouTuber coréen populaire prend de la chaleur après avoir partagé sa transformation de liposuccion et sa « pointe » de perte de poids drastique

YouTuber coréen de vingt ans Jodupal (조두팔) est une créatrice de contenu lié à la beauté qui est devenue extrêmement populaire parmi son jeune public d’adolescentes …

… Pour ses vidéos de type show-it-all, fortement centrées sur sa transformation visuelle par chirurgie plastique et liposuccion. Au cours de la dernière année, ce YouTuber aurait subi suffisamment de procédures de chirurgie plastique et de liposuccion pour représenter le coût d’achat d’une maison.

Ses vidéos de type «Avant et après» ont été vues plus d’un million de fois…

… Avec un flot de commentaires des téléspectateurs, faisant l’éloge de ses visuels et lui demandant des conseils sur la façon d’obtenir les mêmes résultats. Alors que sa chaîne est restée longtemps controversée pour elle « apparemment obsessionnel« Vidéos de chirurgie plastique…

… Sa dernière vidéo sur elle « perte de poids pointe»A depuis suscité un débat intense en ligne. Dans cette vidéo – intitulée «La méthode de perte de poids de Jodupal» – la YouTuber a admis qu’après sa liposuccion sur tout le corps, elle avait été «effrayé [she] pourrait revenir à [her] poids précédent. »

Par conséquent, a-t-elle révélé, elle a développé une habitude semblable à un trouble de l’alimentation à la limite de la fringale puis des vomissements. Elle a également partagé son régime quotidien minimal composé d’œufs, de riz et de lait de soja.

Je ne peux pas imaginer ce que ce serait de redevenir 73 kilos… Comme si je déteste tellement cette pensée. Je commence à boire des suppléments de perte de poids et des coupe-faim parce que j’ai tellement peur… Je veux être squelettique. Mon objectif est de tomber à 43 kilos.

Contre son troupeau de téléspectateurs favorables, qui insistent sur le fait que les vidéos sont « pas une menace pour personne»Puisque la YouTuber a le droit de choisir quoi faire de son corps…

… D’autres téléspectateurs coréens ont trouvé la vidéo problématique. Beaucoup ont déclaré que le YouTuber était « une influence négative« Parce que ses vidéos pourraient attirer les gens »croire que prendre des mesures drastiques pour perdre du poids est acceptable«. Certains demandent même que la vidéo soit supprimée, insistant sur le fait que « favorise une mauvaise alimentation et des habitudes de régime»Pour ses plus jeunes abonnés.

C’est une chose de l’avoir comme ça hors ligne. Mais pour qu’elle soit comme ça sur YouTube où tout le monde, y compris les jeunes téléspectateurs, peut regarder? Elle a une influence substantielle, mais elle ne réfléchit pas à la façon dont elle utilise cette influence. Certains de ses téléspectateurs les plus vulnérables recherchent probablement déjà des procédures de chirurgie plastique dangereuses, une liposuccion, des coupe-faim et même des vomissements. Et peu importe qui essaie de les arrêter, ils continueront à ruiner leur vie parce que ce YouTuber a apparemment «réussi» à atteindre son objectif.

– Visionneuse