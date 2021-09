La caméra de God of War Ragnarok est un seul coup du début à la fin, tout comme le dernier jeu

God of War de 2018 est un excellent jeu pour de nombreuses raisons, mais l’un de ses aspects les plus uniques est sa cinématographie. Du tout début de l’aventure à la séquence de clôture, la caméra ne coupe jamais une seule fois – c’est un plan homogène tout au long, qu’il s’agisse d’un gameplay ou d’une cinématique. Sans surprise, il semble que God of War Ragnarok suivra également cette règle.

Répondant à un fan sur Twitter, Matt Sophos, directeur narratif de la suite, déclare que la caméra du jeu sera « Une, ininterrompue comme 2018 ».

Un plan ininterrompu comme 2018.– Matt Sophos (@mattsophos) 9 septembre 2021

Dans le grand schéma des choses, ce n’est pas une chose à laquelle beaucoup de gens penseront en jouant, mais le fait de ne jamais couper la caméra donne à l’aventure une sensation unique. Il n’y a jamais de pause dans l’action, vous gardant dans le monde et impliqué dans ce qui se passe. C’est très intelligent, et nous sommes heureux de voir la tendance se poursuivre dans Ragnarok.

Dans les nouvelles connexes, nous avons récemment eu notre premier aperçu de Thor, et nous savons également que la suite terminera le scénario nordique de la série. Êtes-vous excité pour God of War Ragnarok? Aimez-vous l'approche de la caméra monocoup ?