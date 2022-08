Kaley Cuoco explique pourquoi elle s’est jetée une intervention après le divorce de Karl Cook

Kaley Cuoco devient honnête sur ce qu’elle a ressenti après son divorce avec son ex-mari Karl Cook.

Après trois ans de mariage, la star de « Flight Attendant » et l’équitation professionnelle ont traversé des moments turbulents, se séparant en septembre 2021. Cuoco a partagé dans une interview avec Variety qu’elle s’était lancée une intervention après leur séparation et l’avait qualifiée de « période super sombre ».

Elle a commencé par expliquer comment le tournage de la saison 2 de l’émission à succès HBO Max a été « l’une des années les plus difficiles de ma vie. Non seulement personnellement, mais en faisant ce personnage qui était si tourmenté.

Pour faire face, Cuoco a décidé de suivre une thérapie pour la première fois. « Juste parce que je traversais tellement de choses juste avant de commencer à tourner », a-t-elle expliqué. « C’était horrible. Et j’ai développé une éruption de stress qui a parcouru tout mon corps pendant trois mois consécutifs et qui ne voulait pas disparaître.

Kaley Cuoco et Karl Cook assistent à Hilarity For Charity de Seth Rogen au Hollywood Palladium le 24 mars 2018 à Los Angeles, Californie. Rachel Murray / Getty Images pour Netflix

Elle a également demandé à son « hôtesse de l’air » et bonne amie Zosia Mamet d’emménager avec elle, expliquant « j’avais vraiment besoin de quelqu’un avec moi. J’étais vraiment en train de perdre la tête. »

« C’était la plus grande solitude que j’aie jamais ressentie, et je ne suis pas vraiment quelqu’un pour partager ça », a ajouté l’ancienne star de « The Big Bang Theory ». J’ai été très ouvert à ce sujet, parce que je pense que pour la première fois, je voulais que les gens sachent que les choses ne sont pas toujours ce qu’elles paraissent. Et les choses ne sont pas toujours aussi parfaites.

Un mois après le début du tournage de la deuxième saison de l’émission, elle a déclaré: «J’ai eu une intervention sur moi-même dans ma bande-annonce – tous mes producteurs étaient là-dedans. Et j’ai dit : ‘J’ai besoin d’aide.’

Elle a dit que c’était « intéressant de le dire à haute voix » et d’avoir des gens si disposés à l’aider. Et bien qu’elle se considère comme une femme active et indépendante, à ce moment de sa vie, elle a dit : « Je ne pouvais littéralement pas. »

« Pendant mon divorce, c’était vraiment une période super sombre. Je ne savais tout simplement pas comment y faire face », a déclaré Cuoco, qui a finalisé son divorce avec Cook en juin, par Gens. « Je me lançais dans le travail pour nier ma dépression et à quel point j’étais bouleversée. Malheureusement, le personnage était tellement déprimé qu’il ne m’aidait pas ! J’avais vraiment, vraiment, vraiment du mal. Beaucoup de larmes.

Elle a trouvé sa vie personnelle se répandant dans son travail, avec les scènes très émouvantes et intenses qu’elle devait filmer en tant que chef de file de la série, Cassie.

«Le traumatisme que je traversais a probablement aidé tout ce que je devais faire pour cette saison. Est-ce que je voulais dire que cela se produise ? Oh mon Dieu, non. Est-ce que je voulais que ça arrive ? Non », a-t-elle dit. « C’était tellement de l’art imitant la vie à certains moments que c’était étrange. »

Un scénario en particulier a vraiment affecté l’acteur nominé aux Emmy Awards.

« La scène où j’ai rompu avec Marco – je veux dire, je ne pouvais pas respirer. Je suis juste allée dans la salle de bain et j’ai littéralement pensé que j’allais avoir une crise de panique », se souvient-elle. « Non pas que ce qui leur est arrivé nous soit arrivé. Ce n’est pas ce que je dis. C’était juste l’idée même de la rupture et de dire les mots.

Cuoco a également été mariée à Ryan Sweeting de 2013 à 2015. L’acteur sort actuellement avec la star d' »Ozark » Tom Pelphrey, et a dit qu’elle allait « tellement mieux maintenant! »

« J’en suis sorti il ​​y a quelques mois, et la vie a totalement basculé. Tout le monde n’arrêtait pas de dire qu’il y aurait une lumière au bout de ce tunnel, et je n’y croyais pas jusqu’à ce que cela se produise », a-t-elle déclaré.

Dans une publication Instagram de juillet célébrant l’anniversaire de Pelphrey, Cuoco a crédité l’acteur pour « (m’avoir sauvé) de toutes les manières ».

Dans son interview, Cuoco a partagé un message à ceux qui ont l’impression d’avoir atteint un point bas, exprimant : « Et maintenant, je peux dire à d’autres personnes qui ont les pires années de leur vie : ça va aller mieux. »