La chanson « Agatha All Along » de WandaVision est nominée aux Grammy Awards

La série à succès Disney+ WandaVision ont peut-être beaucoup perdu aux Primetime Emmy Awards de cette année, ayant été nominés dans plusieurs catégories mais n’ayant remporté aucun des grands prix, mais ils ont une deuxième chance très inattendue de remporter la gloire aux Grammy Awards, avec L’accrocheuse « Agatha All Along » de Kathryn Hahn a été nominée pour la meilleure chanson pour les médias visuels.

Le personnage d’Agatha Harkness a été un succès majeur dans le monde Marvel, étant l’un des nouveaux personnages les plus populaires introduits dans la phase 4 du MCU jusqu’à présent, obtenant son propre acteur la décrivant dans le Disney Avengers Campus à Disneyland en Californie, et plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé qu’elle obtiendrait également sa propre série dérivée sur Disney + sous le titre de Agatha : Maison de Harkness.

La nomination n’est pas la première nomination aux Grammy pour le duo d’auteurs-compositeurs Disney Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, le couple ayant déjà gagné pour surgelés bande originale et la chanson « Let It Go », en plus d’être nominé pour coco‘s « Souviens-toi de moi » et Congelé IIde l’épopée « Into The Unknown ». WandaVision » Agatha All Along » de ‘s lui-même a déjà remporté la musique et les paroles originales exceptionnelles aux Emmy Awards, et personne ne parierait contre qu’il fasse de même aux Grammys.

La chanson a été interprétée par Kathryn Hahn, avec Lopez aux chœurs avec Eric Bradley, Greg Whipple, Jasper Randall et Gerald White. S’adressant à Nylon en juillet, Hahn a exprimé sa surprise de la façon dont WandaVision les fans avaient pris la chanson à cœur et l’avaient propulsée au sommet des charts musicaux.

« Non! Non, » expliqua Hahn. « Je savais que j’allais avoir une chanson thème, mais je ne savais pas en fait que j’allais la chanter jusqu’à ce que nous soyons à mi-chemin du tournage et ils se sont dit: » Oh, nous allons avoir besoin de toi pour chanter .’ Je me disais « Super », mais je n’avais aucune attente que ce soit la chose qui sortirait. Je me disais « Attendez, quoi ? » C’était vraiment comme si [happening on] une planète différente – c’était comme un autre nous ou un autre moi, juste cette autre chose qui se passait. Quelqu’un m’a dit : ‘Tu as dépassé les Biebs !’ Et je me suis dit : ‘De quoi parles-tu ?’ Le tout était tellement, très surréaliste. »

Les deux auteurs-compositeurs étaient tout aussi surpris de la façon dont tout cela s’était passé et ne pensaient pas qu’il y aurait un quelconque succès à venir de la série. Lopez a déclaré au New York Times : « Aucun de nous ne savait que ce serait la chanson. Nous nous sommes réveillés ce matin-là pour découvrir que c’était partout sur Internet, et c’était comme, ‘C’est génial.' »

Anderson-Lopez a ajouté : « Il a un Famille Addams twist avec un clavecin électrique. C’est super cool et ressemble à quelque chose que vous trouveriez dans une maison hantée. D’une certaine manière, ‘Agatha All Along’ était là depuis le début. Nous avons nourri à la cuillère un triton qui s’appelle l’intervalle du diable – le [soft voice] duh-duh-duh – tout au long de la série. Et puis finalement, quand la grande révélation se produit avec le [thundering voice] DUH ! DUH ! DUH !, tout le monde l’entendait régulièrement, donc c’était comme un vieil ami. »

Pour ceux qui n'ont pas encore compris l'engouement pour Agatha, vous pouvez retrouver tous les épisodes de WandaVision en streaming sur Disney+.





