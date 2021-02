Renault Kiger est mis en vente au prix de Rs 5,45 lakh: un examen plus approfondi de ses prix et de ses caractéristiques

17 févr.2021 14:34:13 IST

Renault France a lancé son premier SUV de moins de quatre mètres sous la forme du Renault Kiger. Le Kiger se situe dans la moitié inférieure du segment des SUV compacts et rivalise avec le Nissan Magnite, auquel il est également lié mécaniquement. Les réservations pour le Renault Kiger ont commencé pour un dépôt de Rs 11 000 dans les concessions Renault France et en ligne. Le Kiger peut être proposé en quatre variantes, avec deux options de moteur à essence et deux options de boîte de vitesses pour chaque moteur. Voici combien vous payez pour chaque variante et les fonctionnalités qu’elles offrent (tous les prix sont ex-showroom et introductifs).

Renault Kiger RXE

MT – Rs 5,45 lakh

MT Dual Tone – Rs 5,62 lakh

-LED DRL

-Feux arrière à LED

-Clignotants sur les rétroviseurs extérieurs

-Rétroviseurs extérieurs contrastés

-Rails de toit

-Aileron arrière

-Jantes en acier de 16 pouces

-Accoudoir central avec rangement ouvert

-Combiné d’instruments à DEL de 3,5 pouces

-Appuis-tête réglables pour le conducteur et le passager avant

-Manuel AC

-Siège arrière entièrement rabattable

-Lève-vitres électriques avant

-Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement

-Prise de charge 12V avant et arrière

-Deux airbags frontaux

-ABS et EBD

Renault Kiger RXL

MT – Rs 6,14 lakh

MT Dual Tone – Rs 6,31 lakh

AMT – Rs 6,59 lakh

AMT Dual Tone – Rs 6,76 lakh

Turbo MT – Rs 7,14 lakh

Turbo MT Dual Tone – Rs 7,31 lakh

Toutes les fonctionnalités de RXE +

-Poignées de porte couleur carrosserie

-Antenne à ailettes de requin

-Accents de calandre chromés

-Panneaux chromés et accents intérieurs noirs lustrés

-Volant à trois branches avec des accents noirs

-Système audio à 4 haut-parleurs avec Bluetooth et USB

-Essuie-glaces intermittents

-Avents AC arrière

-Lève-vitres électriques arrière

-Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

-Étagère à colis arrière

-Rétroviseur intérieur gradable

-Direction réglable en inclinaison

– Serrures de porte à détection de vitesse

Renault Kiger RXT

MT – Rs 6,60 lakh

MT Dual Tone – Rs 6,77 lakh

AMT – Rs 7,05 lakh

AMT Dual Tone – Rs 7,22 lakh

Turbo MT – Rs 7,60 lakh

Turbo MT double tonalité – Rs 7,77 lakh

Turbo CVT – Rs 8,60 lakh

Turbo CVT double tonalité – Rs 8,77 lakh

Toutes les fonctionnalités de RXL +

-Plaque de protection arrière argentée

-Barres de toit en argent d’une capacité de 50 kg

-Roues flexibles en acier de 16 pouces

-Poignées de porte intérieures noires

-Stockage fermé de la console centrale

-Commandes audio et téléphoniques montées à la direction

-Chrome points forts sur la console centrale

-Revêtement de siège en tissu interlock linéaire

-Système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces avec Android Auto / Apple CarPlay filaire

-Réglage de la hauteur du siège du conducteur

-Poche de dossier avant 60:40 sièges arrière séparés avec appuie-tête individuels et fixations ISOFIX

-Accoudoir central arrière avec porte-gobelets

-Essuie-glace et lave-glace arrière

-Caméra inversée

-Éclairage de la cabine arrière

-Carte d’accès et démarrage et arrêt par bouton-poussoir

-Boîte à gants supérieure

-Miroir de courtoisie côté passager

-Airbags latéraux

Renault Kiger RXZ

MT – Rs 7,55 lakh

MT Dual Tone – Rs 7,72 lakh

AMT – Rs 8,00 lakh

AMT Dual Tone – Rs 8.17 lakh

Turbo MT – Rs 8,55 lakh

Turbo MT double tonalité – Rs 8,72 lakh

Turbo CVT – Rs 9,55 lakh

Turbo CVT double tonalité – Rs 9.72 lakh

Toutes les fonctionnalités de RXT +

-Phares à LED complets

-Accents d’aile chromés et noirs

-Jantes en alliage taille diamant de 16 pouces

-Console centrale noire

-Inserts en cuir sur le volant

-Revêtement de siège matelassé

-Combiné d’instruments numériques de 7 pouces

-Système audio Arkamys à 8 haut-parleurs

-Android Auto / Apple CarPlay sans fil

-Modes de conduite avec contrôleur rotatif

-Contrôle climatique automatique

-Éclairage ambiant intérieur avec interrupteur de commande

-Filtre à air PM 2.5

-Veille côté conducteur automatique haut / bas

-Rétroviseurs extérieurs rabattables électriques

-Boîte à gants refroidie

-Désembueur arrière

.

