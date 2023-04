Avatar : le dernier maître de l’air : voici à quoi ressemble Aang dans sa version adulte

CinémaCon

La première image d’Aang et de l’équipe Avatar dans leur version adulte a été publiée.

©IMDBLa série Nickelodeon se poursuivra avec un film

Bien que nous ayons déjà eu un aperçu de ce à quoi ressemblait l’équipe adulte d’Avatar (quand ils ont fait un « fcontrecoup » dans la légende de korra), a officiellement présenté la première image de Avatar : le dernier maître de l’airla nouveau film de cet univers et nous pouvons voir Aang et le reste du gang comme de puissants guerriers.

Contrairement à la façon dont ils ont été présentés dans La légende de Korra, l’Avatar et son équipage ont entre 20 et 30 ansâge que l’étude a également confirmé, nous verrons donc sûrement ses pouvoirs dans toute leur splendeur et nous ne pouvons pas nier que les deux Aangcomme Katara, Toph, Soka et zuko ils ont l’air impressionnant.

La nouvelle affiche de Avatar : le dernier maître de l’air a été présenté cette semaine lors du panel de Paramount au Cinemacon 2023. Jusqu’à présent, l’histoire qui suivra les personnages n’a pas été entièrement révélée, mais cette poursuivra la série animée diffusée de 2005 à 2008 sur Nickelodeon où Aang avait « 12 ans » (rappelez-vous qu’il a été gelé pendant 100 ans).

Une autre information qui a circulé est que Aang aura pour mission d’affronter le domaine de la Nation du Feu. Le film sera réalisé par Lauren Monthery, connue pour Voltron : le défenseur légendaire (2016), La Ligue des jeunes justiciers (2010) et Santiago des mers (2020).

Quand sortira le film Avatar : le dernier maître de l’air? Comme il n’y a pas encore beaucoup de détails, ce que l’on sait, c’est que Il arrivera d’ici octobre 2025mais sans date précise pour le moment.

