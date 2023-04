Les 10 meilleurs films et séries pour les mélomanes : le prix d’être artiste

Qu’ils soient tubes urbains pour danser, classiques du rock ou jazz complexe, il y a de la musique pour tous les goûts. Pour cette raison, nous avons fait une sélection de les meilleures séries et films pour nos lecteurs mélomane.

Les personnes qui ont le talent de jouer d’un instrument ou qui savent chanter ont sûrement rêvé, à un moment donné, de devenir des stars en faisant ce qu’elles aiment le plus. Cependant, nous réalisons rarement la prix élevé payé par de nombreux artistes pour devenir cette image idéalisée de séduction des masses au point de mélodies.

Dans divers biopics, on a pu voir à quel point l’épuisement psychologique et physique est récurrent du fait du rythme de l’industrie musicale, ce qui conduit beaucoup à problèmes de dépendances. Et dans d’autres histoires, nous avons pu voir que plus une chanson est bonne, plus l’artiste est brisé.

Il est inévitable que tout cela ne se reflète pas au cinéma et à la télévision : des histoires de génies, de réussites, mais aussi de personnes avec des démons intérieurs.

Austin Butler a joué dans le biopic d’Elvis Presley réalisé par Buz Luhrmann (Photo : Warner Bros. Pictures)

QUELS SONT LES MEILLEURS FILMS POUR LES AMOUREUX DE MUSIQUE ?

10. « Elvis » (2022)

« Elvis » est le biopic le plus récent qui raconte la vie du roi du rock. Le film montre les débuts d’Elvis Presley dans la musique et l’inspiration qu’il a puisée dans la communauté afro-américaine de Memphis. Cependant, il montre aussi son déclin dû aux excès de substances et au rythme de travail intense. L’interprétation impeccable d’Austin Butler et la recréation des concerts les plus célèbres vous feront revivre ses classiques.

9. « Daisy Jones et les Six » (2023)

« Daisy Jones and the Six » est une série basée sur le roman du même nom de Taylor Jenkins Reid sur un groupe de rock dans les années 1970. Bien que le groupe soit fictif, il a une musique originale interprétée par les protagonistes qui a été compilée dans un album intitulé « Aurora », disponible sur Spotify.

L’histoire suit Daisy, une jeune femme passionnée de musique, mais on lui a dit toute sa vie que ce n’était pas la voie qu’elle devait emprunter. D’un autre côté, il y a Billy et sa bande qui essaient de s’en sortir, mais la vie de rock star n’est pas pour tout le monde.

8. « Tár » (2022)

« Tár » sera l’option parfaite pour les amateurs de musique classique. Que vous connaissiez le sujet ou qu’il soit complètement inconnu, le film écrit et réalisé par Todd Field se chargera de vous plonger dans l’orchestre de la Philharmonie de Berlin et dans la vie controversée de sa chef, Lydia Tár. La protagoniste se sent intouchable et a donc abusé de son pouvoir, mais elle devra bientôt faire face aux conséquences.

7. « Rocketman » (2019)

« Rocketman » est un autre biopic de l’une des figures les plus importantes de la musique contemporaine, Elton John. C’est probablement l’une des rares comédies musicales que j’ai jamais endurées. L’extérieur bizarre et humoristique de Reginald Dwight, vrai nom de l’artiste, cache en fait une enfance solitaire, des amours sombres et des excès qui le conduisent en cure de désintoxication.

6. « Vinyle » (2016)

« Vinyl » est une série de dix épisodes qui a été créée par des génies comme Martin Scorsese, Rich Cohen, Mick Jagger et Terence Winter. L’histoire tourne autour de Bobby Cannavale, un producteur de musique qui veut faire carrière sur la scène musicale new-yorkaise dans les années 1970. La production HBO a également une bande son incroyable à écouter du début à la fin.

5. « Cadillac Records » (2008)

Si vous êtes un fan de musique afro-américaine des années 1950 aux années 1960, alors « Cadillac Records » est une excellente alternative pour vous. Dans le film, Adrien Brody incarne Leonard Chess, un immigré polonais qui lance sa propre maison de disques pour lancer des artistes noirs. Certains des personnages que vous verrez à l’écran sont Chuck Berry (Mos Def), Etta James (Beyoncé), Howlin’ Wolf (Eamonn Walker), Little Walter (Columbus Short) et Muddy Waters (Jeffrey Wright).

4. « Sing Street » (2016)

Conor (Ferdia Walsh-Peelo) est un jeune homme qui traverse de nombreux changements dans sa vie après que son père a changé d’école. Lorsqu’il rencontre Raphina (Lucy Boynton), il fera tout pour l’impressionner, y compris monter un groupe de rock qui deviendra plus tard une véritable échappatoire.

3. « Hier » (2019)

À quoi ressemblerait un monde sans les Beatles ? Jack Malik le découvre après avoir subi un accident. L’auteur-compositeur-interprète, qui n’a pas connu le succès dans sa carrière, se rend compte qu’il est le seul à se souvenir de l’existence du célèbre groupe de rock et de ses chansons emblématiques qui traversent le temps. Maintenant, vous avez la chance de devenir une grande star, mais en utilisant la musique de quelqu’un d’autre, même si le reste du monde ne le sait pas.

2. « Une étoile est née » (2018)

La quatrième fois est-elle le charme ? « A Star is Born » vient après trois adaptations du classique hollywoodien du même nom et raconte l’histoire d’un chanteur alcoolique (Bradley Cooper) dont la carrière est sur le déclin lorsqu’il rencontre une jeune artiste (Lady Gaga) lors d’une performance hommage à Édith Piaf. Voir Jack et Ally composer les chansons en fonction de leurs expériences et de leurs peurs est fascinant. Surtout avec l’interprétation de « Shallow » sur scène et Gaga qui chante à tue-tête.

1. « Coup de fouet » (2014)

Combien êtes-vous prêt à sacrifier pour être le meilleur ? Combien de pression peut vous briser? Andrew Neiman est un étudiant de première année au prestigieux Shaffer Conservatory et joue de la batterie jazz. Lorsqu’il est recruté par le chef de gang, il pense être un peu plus près de son objectif, mais apprend bientôt que Terence Fletcher (JK Simmons) est un professeur impitoyable qui utilise des méthodes extrêmes et des abus constants pour atteindre la perfection en matière de crime. .