Xiaomi Redmi Note 9 5G sera lancé en Chine le 24 novembre: tout ce que vous devez savoir

La série Redmi Note 9 5G devrait être lancée en Chine le 24 novembre. Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle de Redmi sur la date de lancement de la série Note 9 5G, l’informaticien Abhishek Yadav a révélé la date sur son Twitter. La série Redmi Note 9 5G devrait se décliner en deux variantes. Selon le pronostiqueur, Redmi Note 9 5G avec Dimensity 800U coûtera 1000 CNY (environ 11300 Rs), tandis que Redmi Note 9 5G avec Snapdragon 750G et Samsung HM2 108 MP coûtera environ 1500 CNY (environ 16955).

[Launch Date]

Lancement des appareils de la série Redmi Note 9 5G le 24 novembre en Chine.

Redmi Note 9 5G avec une densité de 800U coûtera 1000 ¥ ~ 11189,94 ₹

Redmi Note 9 5G avec Snapdragon 750G et Samsung HM2 108MP coûtera environ 1500 ¥ ~ 1784,91 ₹ 😍https: //t.co/fwoTSmcV3y https://t.co/ksltXaimMF pic.twitter.com/H0Qdbi7O2F – Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 16 novembre 2020

Plus tôt ce mois-ci, Redmi Note 9 5G et sa variante Pro ont fait surface sur TENAA, confirmant les spécifications des prochains smartphones.

Selon un rapport de GSM Arena, le Xiaomi M2007J22C est à la vanille Redmi Note 9 5G. Le smartphone sera livré avec un processeur allant jusqu’à 2,4 HZ. Il aura trois RAM – 4 Go, 6 Go, 8 Go et trois options de stockage interne – 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Le smartphone devrait arborer un écran LCD de 6,53 pouces avec une résolution de 1080p. L’appareil devrait être alimenté par une batterie de 5 000 mAh.

Quant à l’appareil photo, le téléphone aura un capteur principal de 48 MP, et pour les selfies, il sera livré avec un appareil photo de 13 MP.

Un autre téléphone de la série, Redmi Note 9 Pro 5G va avec le numéro de modèle M2007J17C et ressemble beaucoup au Mi 10T Lite 5G de l’arrière. Le téléphone devrait avoir un chipset Snapdragon 750G et la RAM devrait atteindre 12 Go couplée à un stockage interne de 256 Go.

.

