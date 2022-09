Fin expliquée de « Un gentleman et une jeune femme » : ce qui est arrivé aux protagonistes de la série coréenne Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avec Ji Hyun-woo, Lee Se-hee et Cha Hwa-yeon« Un monsieur et une jeune femme» (« Young Lady and Gentleman » en anglais) est une série Netflix sud-coréenne qui raconte l’histoire de Dan-dan, une jeune femme énergique au grand cœur qui devient la nouvelle tutrice à domicile d’une famille aisée en deuil récent.

Le personnage de Lee Se-hee vit avec son demi-frère, Dae Bum, un homme d’affaires qui échoue toujours, et sa belle-mère. Fatiguée des mauvais traitements, elle décide de quitter cette maison et en escaladant une montagne, elle rencontre Young-guk, l’habile président d’une société, veuf avec trois enfants.

Après être devenue tutrice chez Young-guk, la principale dame de «Un monsieur et une jeune femme» commence à se sentir attirée par son patron, qui développe peu à peu des sentiments avec la femme qui s’occupe de ses enfants.

Dan-dan est devenu le tuteur à domicile de Young-guk dans « Un gentleman et une jeune femme » (Photo : GnG Production)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « UN CHEVALIER ET UNE JEUNE FEMME » ?

Vers la fin de la première saison de série netflix coréenne, Sa-ra retourne chez Young-kuk et peu de temps après, tout le monde découvre sa grossesse. Lorsque la nouvelle parvient aux oreilles de Dan-dan, elle rappelle à Young-kuk la raison pour laquelle il lui est impossible d’être le père de ce bébé.

Bien que Young-kuk décide de rester à l’écart de Dan-dan jusqu’à la naissance du fils de Sa-ra, il se rend vite compte que son cœur a toujours appartenu à Dan-dan, mais elle n’accepte pas ses excuses.

Dans le dernier épisode de « Un gentleman et une jeune femme », Sa-Ra accepte de déménager au Vietnam avec Cha Gun et de commencer une nouvelle vie avec le bébé qu’ils attendent, cependant, une chute dans les escaliers lui fait perdre son fils et ses projets d’avenir.

Alors que Dan-dan s’occupe de la mort de sa mère, Soo Chul accepte enfin sa relation avec Young Guk, qui attend le bon moment pour proposer à l’amour de sa vie, ce qu’il attend avec impatience.

Sa-Ra perd son bébé après une chute brutale à la fin de « Un gentleman et une jeune femme » (Photo : GnG Production)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « UN CHEVALIER ET UNE JEUNE FEMME » ?

Avec l’aide de ses fils, Young Guk organise une surprise romantique et propose finalement à Dan-dan avec la bague de sa mère. L’ancienne tutrice accepte d’épouser son ancien patron, mais lui demande de donner la bague à Dae Ran, puisqu’elle en est la véritable propriétaire.

Ce geste provoque un grand changement chez Dae Ran, qui s’excuse auprès de tous ceux qu’il a offensés. Finalement, Dan Dan et Young Guk se marient et déménagent dans un nouvel endroit.

Qu’est-il arrivé à Sa-Ra ? Bien que Cha Gun s’inquiète du bien-être de Sa-Ra après avoir perdu son bébé, ils se séparent rapidement. Elle quitte le pays pour recommencer et il la regarde monter à bord du vol.

D’autre part, Jun O décide de retourner à l’école de médecine grâce aux conseils de Mi Rim, qui emménage avec Mi-Sook tout en réalisant son rêve de devenir coiffeuse.