John McCain Biopic se déroule avec le soutien total de sa famille

John McCain, le regretté sénateur de l’Arizona et vétéran de la marine qui a défié Barack Obama lors de l’élection présidentielle américaine de 2008, fera l’objet d’un prochain biopic. Il est maintenant rapporté que Stampede Ventures a opté pour les droits du livre de Mark Salter The Luckiest Man: Life With John McCain avec des plans pour l’adapter en tant que film. Salter coécrira le scénario avec le producteur de télévision Craig Turk (La bonne femme), et le film sera réalisé avec la bénédiction de la famille alors que la veuve de John, Cindy McCain, sera la productrice exécutive.

Turk, qui produit également le projet avec Greg Silverman, connaissait également McCain personnellement, a été le conseiller juridique principal du sénateur lors de sa campagne présidentielle initiale de 2000. « Travailler pour John McCain a été l’un des grands honneurs de ma vie professionnelle », a déclaré Turk dans un communiqué. « Avoir l’opportunité de mettre sa vie à l’écran – et de le faire avec des gens que j’admire autant que Greg, Mark et Cindy – est un privilège incroyable. »

Silverman ajoute: «Je souhaite depuis longtemps collaborer avec le brillant Craig Turk, et il semble plus approprié que jamais que nous racontions l’histoire de l’un des plus grands fonctionnaires américains et croyants en notre système démocratique. C’est Stampede L’honneur de Ventures de célébrer la valeur et le caractère de John McCain, travaillant avec sa famille et ses proches pour produire cette histoire américaine inspirante. «

«J’aide à raconter l’histoire de John McCain depuis trois décennies», a déclaré Salter. « Ce sera un privilège spécial de travailler avec Craig, Greg et la famille McCain pour le raconter dans un film. »

« L’histoire de John est celle d’un héroïsme incroyable, de servir des causes supérieures à son propre intérêt », a également déclaré Cindy McCain dans un communiqué. « Il n’y a pas de meilleur moment pour le raconter. Je suis ravi de partager sa vie et son héritage, et je sais que ce film sera une formidable inspiration pour les gens du monde entier. »

Aviateur naval, McCain a failli donner sa vie lorsqu’il a servi dans la guerre du Vietnam. Il a été grièvement blessé lorsqu’il a été abattu par un missile au-dessus de Hanoï en 1967 et a été retenu captif comme prisonnier de guerre jusqu’en 1973, subissant des traitements indicibles de la part de ses ravisseurs. Il a pris sa retraite de la Marine en tant que capitaine en 1981 pour commencer une nouvelle carrière en politique.

McCain est devenu sénateur en 1987 et serait réélu cinq fois dans les années à venir. Il s’est présenté pour la première fois à la présidence des primaires républicaines en 2000, bien qu’il soit beaucoup mieux connu pour avoir obtenu la nomination et se présenter contre Barack Obama en 2008 avec Sarah Palin comme candidate à la vice-présidence. Après avoir perdu l’élection présidentielle, McCain a continué à travailler au Sénat jusqu’à ce qu’il soit diagnostiqué d’un cancer du cerveau en 2017 et décédé l’année suivante.

Certes, l’histoire de la vie de McCain ferait un film incroyable, il y a donc beaucoup de potentiel avec son projet. Pour le moment, on ne sait pas encore qui pourrait jouer McCain dans le film ou qui assumera les tâches de réalisation. Cette nouvelle nous vient de Variety.

