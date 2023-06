Bewitched obtient un redémarrage animé, décrit comme « Hannah Montana rencontre Harry Potter »

Sony Pictures est prêt à faire de la magie avec un nouveau Enchanté série télévisée d’animation. Créée pour la première fois en 1962 sur ABC, l’émission originale mettait en vedette Elizabeth Montgomery et Dick York et a duré huit saisons, devenant l’une des sitcoms les plus populaires de l’histoire de la télévision.





L’histoire a suivi Samantha et Darrin, un couple marié apparemment ordinaire dont la vie simple change complètement lorsqu’elle lui avoue qu’elle est une sorcière pendant leur lune de miel. Depuis ce moment, leur vie quotidienne est remplie de situations étranges et comiques, notamment parce que la mère de Samantha, Endora n’est pas fan de l’idée que sa fille soit mariée à un mortel, alors elle essaie de faire des jours de Darrin un enfer vivant.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Jeudi, The Hollywood Reporter a annoncé que Sony Pictures développait une nouvelle série animée inspirée de Enchantédécrit comme « Hannah Montana se rencontre Harry Potter. »

L’annonce fait partie d’une série de nouveaux projets que le studio développe sur la base d’autres classiques tels que La famille perdrix, Roue de la Fortuneet Aquarium à requinstous ciblant un public enfant.

Ce n’est pas le premier projet alternatif lié à Enchanté. En 1965, Dell Comics a publié une série de nouvelles avec Samantha comme personnage principal. En 1972, Hanna-Barbera a produit des émissions spéciales animées pour la télévision. Et en 2005, Nicole Kidman et Will Ferrell ont joué dans un film d’action en direct inspiré de la série, mais il n’a pas été très bien accueilli. Certains pays comme l’Argentine, l’Inde et le Japon avaient leurs propres versions de Enchantémais aucun d’entre eux n’a réussi à être aussi populaire que l’original.

En relation: Harry Potter: Les 10 décès de personnages les plus importants





De quoi parlera la série animée Bewitched ?

abc

Le Enchanté le redémarrage animé se concentrera sur Tabitha, la fille de Samantha et Darrin, qui faisait également partie de l’émission originale. Dans la nouvelle série, elle aura 13 ans et assistera à la fois un collège ordinaire et une académie magique pour apprendre à contrôler ses pouvoirs. Et c’est ainsi Hannah Montana et Harry Potter entrer dans le mélange.

Avec Harry Potter, l’histoire créée par JK Rowling suit le garçon légendaire qui a vécu pendant ses années d’étudiant à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard, apprenant à utiliser des capacités qu’il ne savait même pas qu’il possédait. Dans Hannah MontanaMiley Cyrus a non seulement joué la pop star titulaire, mais aussi son alter ego Miley Stewart, une étudiante régulière fréquentant l’école tout en essayant de se cacher.

Une autre bonne façon de décrire le spectacle serait de le comparer à Sabrina l’adolescente sorcièrela sitcom des années 90 avec Melissa Joan Hart, ou encore les Sorciers de Waverly Placetous deux mettant également en vedette de jeunes sorcières essayant de vivre une vie normale tout en cachant leurs pouvoirs et en apprenant à les utiliser.

Tabitha a également eu la chance de raconter son histoire auparavant en 1977 lorsque ABC a publié un spin-off centré sur le personnage et son frère, Adam à l’âge adulte. Malheureusement, cela n’a duré qu’une saison en raison de problèmes de continuité liés à la chronologie d’origine.