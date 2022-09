The Owl House : Disney dévoile la date de diffusion de son premier spécial

Après avoir confirmé le retour de »La maison du hibou », Disney a révélé la date de la première du premier des trois derniers spéciaux de la série animée de comédie d’horreur. L’émission spéciale intitulée »Merci à eux » sera présentée le samedi 15 octobre, ayant une diffusion simultanée sur les deux Disney Channel comme Disney XD. De la même manière, le synopsis officiel du chapitre a été dévoilé :

»Après les événements de la finale de la saison 2, ‘King’s Tide’, la tête de série Luz Noceda (Sarah-Nicole Robles) et ses amis Amity Blight (Mae Whitman), Willow Park (Tati Gabrielle), Augustus’ Gus’ Porter (Issac Ryan Brown) et Hunter (Zeno Robinson), désormais piégés dans le royaume des humains, sont prêts à prendre des risques pour retourner dans les îles.

Avec l’annonce, la première affiche officielle de la spéciale a été publiée, montrant Luz et les autres personnages avec sa mère Camila et le basilic fugitif Vee. Les détails sur les deux prochains spéciaux n’ont pas encore été partagés, bien qu’il soit confirmé qu’ils seront diffusés en 2023.

Première sur Disney Channel en janvier 2020, »The Owl House » a été créé par Dana Terrasseque je travaille comme scénariste pour »Chutes de gravité » et en tant que directeur de »contes de canard », deux séries animées plébiscitées par les téléspectateurs et les critiques. La nouvelle série suit les aventures de Luz sur les îles bouillantes, alors qu’elle étudie pour devenir une sorcière avec l’aide de la rebelle Eda Clawthorne, mais sans grandes capacités mythiques.

Toujours très réussi et avec un grand nombre de fans, en 2021, il a été annoncé que » The Owl House » se terminerait après trois spéciaux, qui serviraient de troisième saison de la série animée. La créatrice elle-même sortira plus tard pour commenter l’annulation :

« En fin de compte, il y a des hommes d’affaires qui supervisent ce qui correspond à la marque Disney et un jour, l’un de ces gars a décidé que » The Owl House « ne correspondait pas à cette » marque « . L’histoire est sérialisée, notre public est qu’il vieillit, et cela ne correspondait tout simplement pas aux goûts de ce type. C’est tout ! C’est nul, mais c’est ce que c’est », a écrit Terrace dans un post sur Twitter.

»The Owl House » reviendra sur Disney Channel le 15 octobre 2022.