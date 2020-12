E-40 et face-à-face trop court dans la finale « Verzuz » de 2020

E-40 et Too Short se sont affrontés pour la finale « Verzuz » de l’année, samedi soir.

E-40 et Too Short se sont affrontés pour la finale Verzuz événement de 2020, qui aurait eu un budget insensé, samedi soir. Lachlan Cunningham / Ce fut une nuit bien remplie qui a présenté une apparition de Damian Lillard des Portland Trail Blazers, Too Short taquinant Stephen Curry des Golden State Warriors, les deux artistes tentant de sortir le vote en Géorgie, et bien plus encore. Les rappeurs ont également donné des cris à un certain nombre d’autres artistes sur le flux. En jouant le « Dusted N ‘Disgusted » de 1995, E-40 a qualifié Tupac de plus grand rappeur de tous les temps. Il a également crié le regretté Nate Dogg avec « Nah, Nah … » «Peu importe comment il sort, peu importe qui, selon eux, a obtenu le plus de succès ou quoi que ce soit, c’est toujours un gagnant-gagnant», a déclaré E-40 à Complex plus tôt cette semaine. «C’est mettre un œil sur la baie. Nous n’obtenons jamais notre éclat comme nous le devrions, et c’est une excellente opportunité, alors j’apprécie Swizz Beatz, Timbaland et Larry Jackson et tout le monde chez Verzuz pour nous avoir inclus. « Nous avons en quelque sorte une amitié claire et une compétition claire en tout temps », a ajouté Too Short. « Cela ne va pas être différent. C’est toujours comme, même si c’est mon garçon – et nous allons rire avant, pendant et après – nous essayons toujours de nous montrer et de briller et de faire en sorte que cela soit beau pour la baie et pour nous-mêmes. [Via]