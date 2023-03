Fin expliquée de « The Night Agent »: qui est le traître et qu’est-il arrivé à Peter

ATTENTION, SPOILER ALERTE. D’après le roman du même nom de Matthew Quirk, « l’agent de nuit” (“The Night Agent” dans sa langue d’origine) est un Thriller d’action Netflix qui se concentre sur un agent du FBI de bas niveau travaillant dans le sous-sol de la Maison Blanche, gérant un téléphone qui ne sonne jamais, jusqu’à la nuit où il le fait, le propulsant dans une conspiration rapide et dangereuse qui le mène finalement au bureau ovale

Un an après avoir détecté une bombe dans une rame de métro et évité un grand drame, Peter Sutherland (Gabriel Basso) est un agent subalterne, comme certains le désignent comme complice de l’attentat, car son père a été accusé de trahison dans le passé et est mort dans un accident avant de prouver son innocence.

Diane Farr (Hong Chau), chef de cabinet de la Maison Blanche et amie de la présidente Michelle Travers, est la seule à croire en son potentiel et lui propose un poste sur la ligne d’Action Night. Parce que ce téléphone ne sonne jamais, Peter fait des rapports tout en assurant la surveillance.

Une nuit, Rose Larkin (Luciane Buchanan), la nièce de deux agents spéciaux et experte en cybersécurité, communique avec le protagoniste de « l’agent de nuit” demander de l’aide parce que deux personnes sont entrées chez lui et ont assassiné ses oncles. À partir de ce moment, Peter est plongé dans un monde de complots, de danger mortel et d’espionnage.

Rose et Peter travaillent ensemble pour découvrir la vérité dans « The Night Agent » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « THE NIGHT AGENT » ?

La mission de Peter est de protéger Rose jusqu’à ce qu’elle puisse tout dire à Diane Farr et à Jamie Hawkins, le directeur adjoint du FBI. Lorsque la jeune femme terrifiée les rencontre, elle se souvient que ses oncles ont mentionné qu’il y avait un traître à la Maison Blanche, alors elle préfère ne rien révéler et ne faire confiance qu’à Sutherland.

Bien que le FBI promette de veiller à sa sécurité, les deux assassins qui la poursuivent la trouvent toujours, alors Rose confirme qu’elle ne peut faire confiance à personne et préfère se cacher avec l’aide de Peter. Grâce à un disque dur, ils trouvent des indices sur l’affaire sur laquelle les Campbell enquêtaient.

Le premier à être désigné comme le traître est Hawkins, mais il est tué peu de temps après, donc les indices pointent vers Farr, cependant, elle prend sur elle de regagner la confiance de Peter et Rose en révélant que les Campbell enquêtaient sur l’attentat à la bombe dans le métro. Plus tard, l’agent et l’expert en cybersécurité découvrent que la cible n’était pas le train mais une cafétéria à deux pâtés de maisons où se trouvait un protégé de l’agent des services secrets Chelsea Arrington.

Qui est le traître ?

Les responsables de tout sont Diane Farr, vice-présidente de Redfield et Wick Gordon, PDG de Turn Lake Industries.. Ils se sont associés pour se débarrasser d’Omar Zadar, l’actuel dirigeant du PIF et la personne dont Chelsea s’occupait le jour où la bombe a explosé dans le train.

Lorsque l’attentat a échoué et que le président a ordonné une enquête, les choses se sont compliquées pour les complices, alors ils ont décidé d’éliminer toute menace, car si la vérité éclatait, la Maison Blanche pourrait être en danger.

Confirmant la trahison de Farr, « l’agent de nuit » s’échapper et propose de contrecarrer les plans des trois alliés. pour l’arrêter, Diane s’assure que Sutherland est identifié comme le kidnappeur de Maddie Redfield.la fille du vice-président.

La jeune femme dont Chelsea s’occupe est enlevée par Colin Worley, l’homme au tatouage de serpent à sonnette qui a posé la bombe dans le train. Après avoir échoué dans sa mission, Wick ordonne sa mort, mais les tueurs à gages assassinent son jumeau Matteo, alors Worley veut que Redfield avoue venger la mort de son frère.

Diane Farr est l’une des responsables de l’attaque du train dans « The Night Agent » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « L’AGENT DE NUIT » ?

Peter attrape-t-il les coupables ?

Grâce à un message codé envoyé par Maddie, Peter, Rose, Arrington et Monks, qui travaillent en équipe, localisent la fille du vice-président et la sauvent. Mais ils sont incapables de capturer Worley en raison de l’apparition de l’un des sbires de Wick. Enfin, Rose parvient à se débarrasser de l’agresseur.

Parce qu’elle se méfie de tout le monde, la présidente Michelle Travers organise une rencontre avec Zadar et n’en informe pas Farr. Cependant, Wick et Redfield découvrent leurs plans et préparent une attaque à l’endroit où ils se rencontreront..

Peter et Rose essaient de l’empêcher, et avec l’aide de Diane, qui n’est pas d’accord avec le fait que leur amie Michelle se blesse, ils pénètrent à Camp David, où ils doivent trouver les deux bombes avant qu’il ne soit trop tard. Bien que les communications soient interrompues, l’agent contacte Arrington, qui parvient à faire sortir Maddie avant la première explosion.

La deuxième bombe est dans l’avion du président Travers.. Peter essaie d’alerter les gardes du corps du danger, mais ils le voient comme une menace, alors Sutherland n’a d’autre choix que de retenir Michelle. Après la deuxième explosion, tout le monde croit à l’innocence de Peter, qui devient un héros..

La première saison de « The Night Agent » se termine avec la capture de Farr et Redfieldl’évasion de Wick, la promotion d’Arrington dans l’équipe de sécurité présidentielle et Peter rejoignant l’action nocturne. Avant de partir pour sa première mission, il dit au revoir à Rose avec la promesse de se revoir. Cela signifie-t-il qu’il y aura une deuxième saison ?