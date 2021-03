Quelque chose tue les oiseaux chanteurs de Californie

Les oiseaux chanteurs meurent dans la région de la baie de Californie, et les responsables pensent que les foules aux mangeoires d’oiseaux sont à blâmer, selon de récents rapports de presse.

Le California Department of Fish and Wildlife (CDFW) et les centres de réhabilitation de la faune ont été « inondés » d’appels depuis décembre 2020 de résidents californiens rapportant avoir trouvé des pinsons malades ou morts à leurs mangeoires d’oiseaux, selon un communiqué publié le 8 février.

Une enquête sur les décès a révélé que les oiseaux étaient infectés par la bactérie Salmonella et avaient développé une salmonellose. Une histoire aussi ancienne que l’époque (pandémique): les grands rassemblements étaient à blâmer.

Les pinsons qui sont entrés en contact avec de la nourriture, de l’eau ou des objets contaminés par des excréments d’oiseaux infectés peuvent contracter la maladie, selon le communiqué. À mesure que de plus en plus d’oiseaux se rassemblent dans une zone comme une mangeoire ou un bain d’oiseaux, le risque d’infection augmente.

La plupart des oiseaux meurent moins d’un jour après avoir été infectés, a déclaré Krysta Rogers, spécialiste des maladies aviaires du CDFW, dans le communiqué. Presque toutes les éclosions de cette année ont été signalées dans des endroits dotés de mangeoires pour oiseaux.

L’épidémie a particulièrement touché les tarins du pin (Spinus pinus), une espèce de pinson petit, brun avec un ruban de jaune, strié et très bavard (ses cris ressemblent à «comme une fermeture éclair zippée», selon ebird.org).Spinus psaltria), Chardonnerets américains (Spinus tristis) et d’autres ont également été touchés. La plupart de ces cas de salmonellose se sont produits le long de la côte centrale, dans la région de la baie de San Francisco et dans la Sierra Nevada.

Les oiseaux infectés semblent léthargiques, gonflés ou gonflés avec les yeux partiellement fermés (et parfois avec les yeux gonflés, rouges ou irrités), selon le centre de sauvetage des oiseaux du comté de Sonoma.

« La salmonellose se produit périodiquement chez les tarins du pin au cours de certains hivers dans toute leur aire de répartition », a déclaré Rogers dans le communiqué. Cependant, l’épidémie de cette année est particulièrement grave car c’est une «année d’irruption» des tarins du pin. Il y a beaucoup de tarins du pin qui ont voyagé vers le sud en raison d’une pénurie de graines au Canada, selon le Bird Rescue Center of California’s Sonoma County et la National Audubon Society.

Parce que les tarins du pin peuvent propager la bactérie, les épidémies de salmonellose sont souvent corrélées aux années d’irruption, selon le Bird Rescue Center. Si vous trouvez un oiseau malade ou mort, les autorités recommandent de contacter immédiatement votre centre local de sauvetage de la faune. Ils recommandent également de garder les jeunes enfants ou les chats et les chiens en liberté à l’écart du matériel infecté ou des graines tombées.

Mais « la meilleure façon » d’empêcher les oiseaux de propager les bactéries est d’enlever les bains d’oiseaux et les mangeoires afin que les oiseaux puissent se répandre et se nourrir de la végétation naturelle, selon The Bird Rescue Center. Le Centre «recommande fortement» de retirer les mangeoires et les bains d’oiseaux de votre jardin jusqu’au printemps prochain, lorsque les tarins des pins migreront à nouveau vers le nord.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.