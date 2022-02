Nouveaux Nokia C21, C21 Plus et C2 2nd Edition : Android Go, microUSB et moins de 150 euros

Les Nokia C21, C21 Plus et C2 2nd Edition ont Android Go basé sur Android 11 et 2 ans de mises à jour de sécurité garanties.

Nokia a profité du MWC 2022 pour présenter à la société sa nouvelle famille de terminaux d’entrée de gamme, composée de le Nokia C21, le Nokia C21 Plus et le Nokia C2 2nd Editiontrois appareils qui se distinguent par avoir Android Go comme système d’exploitation, une batterie amovible et un prix vraiment compétitif, moins de 150 euros.

Nokia C21 : toutes les infos

Le premier des terminaux que Nokia a lancé au MWC 2022 est le Nokia C21, un smartphone d’entrée de gamme doté d’un Écran LCD de 6,5 pouces avec résolution HD+ qui est couronnée par une encoche de type goutte où se loge votre caméra selfie.

Le moteur de ce terminal est le processeur Unisoc SC9863aun chipset à huit cœurs accompagné de deux versions de mémoire RAM 2 et 3 Go et de nombreuses autres options de stockage interne 32 et 64 Gotous deux extensibles via des cartes microSD jusqu’à 256 Go.

Dans la section photographique, le Nokia C21 est équipé de deux caméras, un arrière de 8 mégapixels et un avant de 5 mégapixels.

Au niveau de l’autonomie, le Nokia C21 monte un Batterie 3 000 mAh avec une vitesse de chargement de seulement 5W.

Quant au reste des spécifications du Nokia C21, il faut souligner qu’il a un capteur d’empreintes digitales à l’arrière, un connecteur de charge microUSB, un port de prise casque de 3,5 millimètres et Android Go basé sur Android 11 comme système d’exploitation. De plus, Nokia a confirmé que ce terminal et les deux autres qu’il a récemment lancés bénéficieront de deux ans de mises à jour de sécurité garanties.

Nokia C21 Plus : caractéristiques et spécifications

Le modèle le plus avancé des trois que Nokia a récemment lancé est le Nokia C21 Plus, un smartphone bas de gamme qui partage certaines spécifications avec son petit frère, comme le Écran LCD 6,5 pouces avec résolution HD+, processeur Unisoc S9863ales deux versions de stockage interne de 32 et 64 Go, la caméra frontale de 5 mégapixels, le lecteur d’empreintes digitales arrière, le port de charge microUSBla prise casque et le système d’exploitation, Android 11Go.

Ainsi, les principales différences entre ce modèle et son petit frère sont que le C21 Plus a trois variantes de 2,3 et 4 Go de RAMune double caméra arrière composée d’un capteur principal de 13 mégapixels et un capteur de profondeur 2 mégapixelsune batterie de 4 000 mAh avec une vitesse de charge de 10W et Homologation IP52 Il le protège de la poussière et des projections d’eau.

Nokia C2 2nd Edition : toutes les infos

Le dernier modèle que Nokia a présenté au MWC est le Nokia C2 2nd Edition, un appareil qui représente le renouvellement de son terminal le moins cher.

Ainsi, le Nokia C2 2nd Edition dispose d’un Écran IPS de 5,7 pouces avec une résolution FWVGA+ de 960 x 480 pixelsun processeur MediaTek quadricœur dont le modèle exact n’a pas encore été révélé, deux versions de 1 et 2 Go de mémoire RAM et une seule option 32 Go de stockage interneextensible via des cartes microSD jusqu’à 256 Go.

Dans la section photographique, ce terminal d’entrée de gamme est équipé de deux caméras, une arrière 5 mégapixels avec flash intégré et une caméra selfie 2 mégapixels.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités du Nokia C2 2nd Edition, il faut préciser qu’il dispose d’un Batterie amovible de 2 400 mAhconnectivité 4G, lecteur d’empreintes digitales au dos, Radio FM, prise casque 3,5 mmun connecteur de charge microUSB et Android 11 Go Edition comme système d’exploitation.

Nokia C21, C21 Plus et C2 2nd Edition : disponibilité et prix

Tout d’abord, les Nokia C21 et C21 Plus seront mis en vente dans deux couleurs : gris et bleu et dans diverses versions de RAM et de stockage interne qui n’ont pas encore été confirmées par la marque finlandaise.

Ce que nous savons, ce sont les prix du marché de ces deux terminaux : le Nokia C21 débutera à 99 € et le Nokia C21 Plus sera commercialisé à partir 119 €.

De son côté, le Nokia C2 2nd Edition sera également disponible en deux couleurs : gris et bleu et aura un prix qui commencera à partir de 79 euros.

