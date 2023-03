Comment survivre célibataire, saison 3: combien d’épisodes a-t-elle

in

On vous dit combien de chapitres la saison 3 de comment survivre célibataire Et de quoi parle chacun ?

© Sebastián Zurita est l’un des protagonistes de la sérieLa saison 3 de How to Survive Single est maintenant sur Prime Video

saison 3 de Comment survivre célibataire C’est déjà sur Prime Video et nous vous disons combien d’épisodes la comédie, le drame et la série pour un jeune public mettant en vedette tatouage Alexandre, Sébastien Zurita, Lucie Gomez-Robledo, Paméla Almanza, Octavio Hinojosa et Fabrice Santinientre autres.

Contrairement à la première saison, qui comptait 10 épisodes et comme la deuxième saison, partie 3 de Comment survivre célibataire Il a un total de 8 épisodes que vous pouvez déjà trouver sur Prime.

La troisième saison suit Sebastián Ybarra, qui part à l’aventure, comme rendre visite à un ex-rendez-vous, sortir avec trois en même temps, et finit par tomber amoureux de la sœur de son meilleur ami.

« Au lieu de réparer sa vie avec une thérapie, elle la bouleverse avec cette nouvelle romance. Tout va exploser lorsque Sebastián Ybarra reçoit une nouvelle totalement inattendue« , précise le synopsis de la série.

+ Quels sont les épisodes de la saison 3 de How to Survive Single ?

Misère: Sebastian ressemble à un zombie, il joue avec Samantha en tout. Lors d’un repas, la mamobanda se rend compte que Sebastián est dans une relation toxique. Comment couper votre toxique ?: Sebastian échoue dans ses tentatives de rompre avec Samantha car elle lui tend des pièges sexuels. C’est pourquoi il demande de l’aide au mamobanda pour s’échapper. Tout empire lorsque Samantha se retrouve à l’hôpital. Les mensonges auxquels nous croyons: Sebastián confronte Lucía, qui s’excuse de ne pas lui avoir annoncé qu’elle se marie. Il l’invite au mariage. Sebastián se rend compte qu’il doit suivre une thérapie pour résoudre ses traumatismes et entrer dans une relation saine. Le monde tourne et je suis toujours là: Sebastián se demande pourquoi tous ses ex sont en couple et sont heureux mais il reste célibataire. Il accepte de se soumettre à l’hypnose pour apprendre à se connaître et pourquoi il se sabote. 3 oiseaux d’une pierre: La mamobanda organise trois rendez-vous avec des candidats différents pour que Sebastián ait une date pour le mariage, cependant, les trois femmes coïncident au même endroit et leur plan est ruiné. gâteau pur: La soeur de Sebastian et Gonzo doit récupérer le gâteau pour la fête surprise de Gonzo. Amour interdit, vieux amis et beaucoup de clonazepam. La grande évasion: Sebastián croit qu’il ne survivra pas au jour du mariage dans la forêt et veut rentrer chez lui. Cependant, il reste et se rapproche de la sœur de Gonzo. Tout change lorsque Lucía avoue qu’elle n’est pas sûre de se marier. un voyage audacieux: Sebastián et Lucía sont toujours perdus. Le mamobanda fait tout pour que personne ne le remarque, alors qu’ils essaient de sauver le mariage. Sebastián veut trouver l’amour, Mafer et sa cousine la gonorrhée, Fish et un amour inattendu, Gonzo et Carolina se sentent trahis et Fabiana confuse. Que peut-il se passer d’autre dans cette finale de la saison?

