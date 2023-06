Les chansons les plus populaires de Christopher, le musicien qui le casse avec ses débuts sur Netflix

Musique

Découvrez les 5 chansons les plus populaires de Christopher en ce moment.



© Nikolaj Thaning RentzmannBien qu’il vienne tout juste de faire ses débuts en tant qu’acteur, le musicien a une longue carrière

Christophe Lund Nissen vient de faire ses débuts d’acteur dans le film Une vie merveilleusequi cartonne déjà sur Netflix, mais au-delà de son rôle principal, nous vous disons quelles sont leurs chansons Plus populaire.

Qui est Christopher, le musicien qui a fait ses débuts en tant qu’acteur sur Netflix ?

Il s’agit d’un Chanteuse danoise, originaire de Copenhague et née le 31 janvier 1992 (actuellement âgé de 31 ans). Christopher a commencé à se faire connaître au Danemark vers le 2012année au cours de laquelle a remporté un prix aux Danish Music Awards pour le nouveau penseur de l’annéedécerné par Spotify.

Christopher a un total de 5 albums, vous avez donc le choix entre une grande variété de chansons. Ses dossiers sont : Couleurs (2012), Je te l’avais dis (2014), Plus proche (2016), Sous la surface (2019) et mon sang (2021).

+ Quelles sont les chansons les plus populaires de Christopher ?

Selon Spotify, actuellement Christopher compte 1,8 million d’auditeurs mensuels et la plate-forme musicale a répertorié ceux qui sont actuellement les 5 chansons les plus populaires du chanteur danois :

Quand je vieillis J’espère que cette chanson est pour vous (du film A Beautiful Life) Mauvais Une belle vie m’a conduit à toi

Sur d’autres plates-formes, comme Youtubeparmi les chansons les plus populaires de Christoher est battement de coeurQu’est ce qui ne va pas avec ça 6 millions de vues. Le thème Quand je vieillisavec Chung Ha a plus de 12 millions de vues et Mauvais plus de 5,8 millions.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?